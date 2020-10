Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone e integrado por Ángel Correa, recibirá hoy a Salzburgo, de Austria, en uno de los ocho partidos que tendrá el inicio de la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa.

El partido correspondiente al grupo A se jugará desde las 17 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid y será televisado por ESPN 3. Por la misma zona, el último campeón, Bayern Múnich, visitará desde las 14.55 a Lokomotiv de Moscú en busca de ampliar la racha de victorias en competiciones europeas a 14 partidos.

Los otros encuentros que se disputarán son: Shaktar Donest - Inter (14,45) y Borussia Monchengladbach - Real Madrid (17,00), por el Grupo B. En e C: Marsella vs. Manchester City y Porto vs. Olympiakos y por el D: Atalanta - Ajax y Liverpool vs. Midtjylland (todos a las 17 hora de la Argentina).