Goleador. El ex Boca marcó para su equipo, Las Palmas, en el triunfo ante Valencia.





Los argentinos Franco Vázquez (ex Belgrano) y Jonathan Calleri (ex Boca) convirtieron en los triunfos de Sevilla y Las Palmas, respectivamente, por la 20ma fecha de la Liga de fútbol de España.



Vázquez abrió el marcador, a los 15 minutos del primer tiempo, en el 3-0 de Sevilla sobre Espanyol de Barcelona, de visitante, en tanto que Calleri le dio la victoria, a los ocho de la segunda etapa mediante un penal, a Las Palmas ante Valencia por 2-1, de local.



Por su parte el otro gol de Las Palmas, lo hizo Jonathan Viera (20m. PT), tras un pase de Calleri, la figura de la cancha. Santi Mina (5m. PT) había marcado para Valencia, donde ingresó Luciano Vietto (ex Racing Club).



Además Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone y con el delantero Ángel Correa (ex San Lorenzo de Almagro) de titular, igualó con Girona por 1-1, de local; en tanto que Villarreal, en otro encuentro de la jornada, derrotó por 2-1 a Levante, en su estadio en el cierre.



Hoy sigue la fecha con: Betis-Barcelona (14.30), Real Madrid-La Coruña (8.10), Real Sociedad-Celta (16).