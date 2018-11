Al piso. Fabricio Bustos tira la pelota larga ante la dura marca del rival de Belgrano. En Avellaneda, el Rojo sumó la tercera victoria en fila.

Independiente venció en la jornada de ayer a Belgrano de Córdoba por 2-1, como local, tras revertir el resultado y fallar dos penales, y quedó como escolta de Racing en la Superliga Argentina de Fútbol, en el marco de la duodécima fecha.



Emanuel Brítez (44m. PT) y Braian Romero (16m. ST) marcaron los goles del equipo dirigido por Ariel Holan, mientras que Leonardo Sequeira, de tiro penal, abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo.



El entretenido partido disputado en el estadio Libertadores de América tuvo muchas incidencias, ya que Juan Quiroga (33m. PT) y Maximiliano Meza (38m. PT) fueron expulsados por el árbitro Germán Delfino y los delanteros Silvio Romero (lo atajó César Rigamonti) y Emmanuel Gigliotti (pegó en el palo) fallaron penales para el "rojo".



Independiente sumó su tercer triunfo en fila y quedó como escolta de la Superliga con 22 puntos, los mismos que Atlético Tucumán, que tiene un partido menos.



Belgrano no pudo cuidar el gol de ventaja y se llevó una dolorosa derrota que lo podría dejar al terminar la jornada en zona de descenso.



El "rojo" sufrió para sacar adelante el partido y también para cerrarlo, pero obtuvo una nueva victoria que le permitió acomodarse por debajo del líder Racing, aunque separado por siete puntos de su eterno adversario.

Holan: "Mucha personalidad"



El entrenador de Independiente, Ariel Holan, habló luego de la victoria en Avellaneda y destacó que "la expulsión de Maxi Meza nos complicó el partido. Rescato que el equipo nunca perdió la calma y a partir del empate el grupo fue ampliamente superior. No es tan sencillo quebrar a un rival que se agrupa tan bien atrás. Me quedo con que tuvimos mucha personalidad".



Cuándo le preguntaron por le ineficacia a la hora de patear penales, el DT soltó: "No le doy mucha importancia a los penales. Los seguimos trabajando para achicar el margen de error".