La Copa de Clubes Campeones que pone en juego la Copa DIARIO DE CUYO comenzó ayer con la ida de Cuartos de Final. En Tudcum, Los Andes no pudo sacarse diferencias ante Insituto La Laja de Albardón y terminaron empatando 1 a 1 que deja bien posicionado a los albardoneros, sabiendo que definirán de local. El ex Peñarol Mario Brizuela marcó para el local, mientras que Maximiliano Herrera de penal, anotó el empate para el equipo de Albardón. En tanto que en el otro juego desarrollado en Ullum, Villa Ibañez dio el paso de la mejor manera porque se quedó con el primer chico tras derrotar por 2 a 1 a Atlético San Martín. El Verdinegro en su primera participación en la Copa no pierde las esperanzas y ya piensa en la revancha que será en el predio Emmanuel Mas.

Hoy continuarán los cruces: en Sarmiento, en el corazón de la Villa Guell, Atlético Belgrano empezará a buscar su lugar en las semifinales recibiendo a San Martín de Cañada Honda. El elenco Azul ya ganó dos veces la Copa y quiere recuperar ese prestigio. En Caucete, en su cancha del Este caucetero, Atlético Maurín será local del sorprendente Juventud Ullunera, que ya está en los Cuartos.