Muy firme y convencido de sus posibilidades se vio ayer al hombre que ganó la segunda etapa y pasó a liderar la competencia. Contó que llegó muy fuerte tras ser segundo en la Vuelta a Costa Rica, culminada el pasado 27 de diciembre.

Sereno, seguro, confiado en sus posibilidades futuras cercanas, tanto que se estiran hasta el domingo próximo, se lo vio al corredor costarricense Román Villalobos, ganador de la segunda etapa y nuevo líder de la carrera. "Me tuve confianza desde el primer giro. Me sentía bien y le anticipé a mis compañeros que iría por la etapa", explicó en la conferencia de prensa posterior a la carrera.



Integrante del equipo continental mexicano Canel"s Specialized desde éste año, el "Tico" viene de hacer una gran tarea en la Vuelta a su país que tuvo diez etapas y se corrió desde el 18 al 27 de diciembre pasado. Sí, corrieron en Navidad. Donde escoltó a su compatriota Juan Carlos Rojas. "Desde esa carrera hasta ahora recuperé peso y entrené sabiendo, porque corrí dos Vueltas a Mendoza, que acá el calor sería un tema a tener en cuenta, por la deshidratación", explicó.



Dijo estar muy feliz de poder competir con ciclistas de la categoría de Rafal Majka y de otros del pelotón profesional. "Uno siempre tiene la expectativa de ver como le irá y comprobé que podemos darles pelea".



Sobre lo que resta explicó que no es un especialista en la contrarreloj, pero que la ha trabajado bastante como para no perder demasiado tiempo. "Con el equipo pudimos completar una gran tarea de entrenamiento y creo que podré defenderme bien en la distancia".



Finalmente cuando se le preguntó sobre sus expectativas de competencia afirmó que son grandes: "Mi ilusión es ganar la carrera y dejaré todo por lograrlo".