La Copa del Mundo de Rusia 2018 fue un auténtico caos para la Selección Argentina. En aquel Mundial, Jorge Sampaoli, el director técnico, sorprendió con la titularidad del arquero Wilfredo Caballero, quien en el segundo partido ante Croacia hizo un blooper que dio pie al 0-3. Luego de ese juego, el DT no lo puso más al cuidapalos. A casi dos años de ese hecho, Willy repasó lo acontecido en aquel momento: "Sampaoli creyó que sacarme era lo más conveniente, lo hizo y ya está. Si yo fuera fanático lo hubiese mandado a la mier... pero no lo soy, vivo de esto y trato de respetar a mis compañeros. El que entró hizo las cosas muy bien para jugar. En mi carrera me pasó que muchos entrenadores decidieron buenamente y malamente ponerme o sacarme".

Con 38 años y más cerca del retiro, Caballero descartó volver al país: "No figura en mis planes. Disfruté mucho mi etapa juvenil en Argentina pero tampoco dejé una huella importante en Boca, donde nací. Disfruté más los seis meses que estuve en Arsenal porque me sentí bien haciendo lo que más me gusta", subrayó.