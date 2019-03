Fana. Claudio Rojas lo hizo de nuevo. Así como hace unos años se destacó con una canción a Messi, ahora lo está haciendo con ‘Y va el tercero‘, en homenaje al inolvidable Superclásico que River y Boca jugaron en Madrid y al festejo del Millo, del que es fanático.

La melodía del estribillo le salió natural apenas se puso a escribir. La tarareaba mientras iba construyendo versos, porque lo que necesitaba era rodear esa frase y contar la historia. “Básicamente, el tango es esa corrida de 80 metros que encierra muchos sentimientos”, dijo Claudio Rojas. El cantante y compositor sanjuanino se inspiró en el gol del Pity Martínez ante Boca en la histórica final de la Copa Libertadores que ganó River en el Bernaubeu y lo hizo tango con un nombre explícito: “Y va el tercero”. La canción, dijo, lleva un puñado de días en las redes sociales y le asombra la repercusión que está teniendo.



“El tango nació de una propuesta de amigos. Me dijeron que estaría bueno hacer una canción con el gol de Martínez y el relato de Closs. Desde que me senté a escribir hasta que terminé la canción tardé dos semanas”, expresó el artista, quien es fana de River por su padre. La letra tiene mucho de tensión y angustia, como todo tango, como cuando dice: “Sigo viendo detenido en el suspenso, si parece que no llega nunca más, todo pasa como en cámara lenta, dale Pity vos no me podés fallar”.



“Ese gol lo vi en solitario y en la pantalla gigante del teatro del Bicentenario. Habíamos terminado la prueba de sonido para el show del Por vos 2018, que coincidía ese día, y ya los demás músicos se habían retirado a camarines. Yo me quedé ahí, parado en el escenario mirando el final del partido. Lo grité solo, entre los instrumentos, fue increíble”, repasó.

Rojas, quien ya tiene 23 años de trayectoria, subió la canción a su canal de YouTube y en pocos días tuvo más de 5.500 reproducciones. Una usuaria de Facebook lo posteó en su cuenta y en pocos días lo compartieron más de 15.000 personas, a la vez que en Twitter, cuentas como Todo River también se hicieron eco de la canción.



“Me sorprendió la repercusión. Todo lo que me está pasando con ‘Y va el tercero‘ supera a la alegría que me dio la canción a Messi, hace ya varios años (ver aparte). Ojalá que siga creciendo”, se ilusionó Rojas.



De todas maneras, pese a que es una canción “riverplatense”, el sanjuanino aclaró que no la incluirá en su repertorio de los shows. “El fútbol y el boxeo son dos deportes que me apasionan y de hecho también escribí para Cecilia Román y Leonela Yúdica. Pero Y va el tercero es personal, algo lindo que me salió porque soy hincha de River. No me gustaría ser un Copani del tango, por eso no la voy a cantar en mis presentaciones. En el público puede haber hinchas de Boca y no busco ese tipo de repercusiones”, explicó Claudio.

Hace unos años, una canción a Lio Messi

En el año 2014, unos meses antes del Mundial de Brasil en el que la Selección argentina fue subcampeona, Claudio Rojas le escribió una canción a Lionel Messi. Por entonces, Claudio dijo que aquella milonga-rumba fue en apoyo al jugador (del que es fanático al punto que su hijo se llama Máximo Lionel), ya que el 10 venía de una racha de bajo rendimiento y recibía muchas críticas. Por eso el sanjuanino, ante el inminente Mundial, creó “Se viene Messi”.



Rojas, quien en la letra de la canción destacaba el talento del futbolista y el orgullo que genera (“ningún cristiano juega mejor‘, decía), subió la canción a su cuenta de Facebook en abril y rápidamente tuvo repercusión. “Fue sorprendente porque nunca imaginé que pasaría eso. Me llamaron para hacer notas hasta de canales nacionales e incluso un día, viendo el noticiero que Germán Paolosky tenía en Telefe a la medianoche, se despidieron con mi canción”, recordó el artista.