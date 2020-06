En los últimos días comenzó a correr un rumor inesperado para el fútbol argentino: ¿es posible la vuelta de Mauro Zárate a Vélez? Inmediatamente desde la entidad de Liniers salieron a desactivar la bomba y dejaron en claro que no existen chances de que el delantero regrese a un club en el que muchos lo han tildado de "traidor" por haber tomado la decisión de irse a jugar a Boca a mediados de 2018.

La versión hizo que varios dirigentes del Fortín salieran a hablar. Sus declaraciones fueron terminantes. "A la gilada y a los traidores le hago la cruz... Terminen con el humo. No vuelve más a Vélez", escribió en las redes sociales el abogado Mariano Lizardo, presidente del Departamento Jurídico de Vélez. Mientras que Pablo Cavallero, manager del club y exfutbolista, se expresó en el mismo sentido al asegurar que "no van a contemplar nunca" el regreso del jugador. Pero, en declaraciones a TNT Sports, el ex arquero fue más allá e hizo una evaluación sobre la actualidad de Zárate en el Xeneize: "Hoy no es ídolo ni en un lugar ni en el otro, estoy seguro de que está arrepentido". De hecho, lo echaron del padrón de socios de Vélez a Zárate.

Ante todas estas declaraciones sobre su persona, el delantero salió a dar su versión y lo hizo a través de las redes sociales. En las últimas horas compartió una historia en Instagram con el siguiente mensaje: "Ya hice lo que tenía que hacer y gratis. Toy (estoy) donde quiero".

El mensaje de Zárate fue una clara alusión al momento en que regresó a Vélez y una respuesta a las declaraciones de los directivos del club. Por otra parte, dejó en claro que aspira a seguir en Boca, club con el que tiene contrato hasta junio de 2021. A pesar de que existe una cláusula que permitiría su salida del Xeneize si recibe una oferta en cuanto se abra el libro de pases, todo parece indicar que su continuidad está asegurada.

La relación entre Zárate y Vélez se quebró definitivamente en julio de 2018 cuando el jugador decidió dejar el club que lo vio nacer para irse a Boca. Desde aquel momento, se entabló una batalla de declaraciones y acusaciones que tuvo varios capítulos dentro de la cancha y que incluyó hasta la pelea interna en la familia con sus propios hermanos.

Sincero

El exdefensor de Boca Lisandro Magallán habló de la caída en la final de la Libertadores del 2018. "River mereció ganar porque hicieron goles y nosotros sólo uno. Defensivamente y ofensivamente fueron mejores. Eso tiene el fútbol", afirmó el central, algo parecido a lo manifestado hace un mes por Darío Benedetto.

La chicana a Emmanuel

El exdelantero de River Sebastián Driussi se metió de lleno en el mundo de Twitch. En este caso, mientras esperaba una actualización de un videojuego, llamó al Pity Martínez para reaccionar en vivo a un video de los mejores goles de la carrera del actual futbolista de Atlanta United. Y hubo dos comentarios que sobresalieron.

El primer momento llegó a la par del gol de vaselina ante Emelec por la fecha cuatro de la fase de grupos de las Libertadores 2018. "Amigo, tenés un montón de pinchaduras. Y bueno, bastantes también se la pusiste al pecho al arquero", comenzó bromeando Driussi.

Más tarde llegó el momento de uno de los golazos de Martínez ante Boca. En ese momento, comparó una de sus asistencias al Pity con el mal rechazo del lateral sanjuanino de Boca, Emmanuel Mas: "Gente, ¿qué pase fue mejor? ¿Jara, Olaza o quién es ese? Mas. ¿Qué pase fue mejor, el mío o el de Mas? Mirá, mirá Mas lo que hace, horripilante. El gol que hace el Pity contra Boca, crazy. Y no está el de (Madrid). Claro, si fue solo. Se fue solo", lo ninguneó al lateral el delantero del Zenit de Rusia.