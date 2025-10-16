A días de que comience el Regional Amateur, Colón Junior sumó tres refuerzos El Merengue sigue sumando incorporaciones de cara al certamen en el que debutará este domingo visitando a Desamparados.

A días de que inicie el Regional Amateur, Colón Junior continúa en pleno armado para llegar de la mejor manera. Este jueves sumó tres refuerzos y llegó a la media docena de incorporaciones.

El certamen comenzará este domingo y el Merengue será uno de los 11 representantes sanjuaninos. El debut de Colón será este domingo a las 20.30 horas visitando a Sportivo Desamparados.

Este jueves sumó a Lucas Rodríguez, Lucas Carrizo y Andrés Pérez que se sumaron al plantel que conduce Alfredo Luto Molina. El Merengue había sumado antes a Lisandro Galván, Mathias Gallardo y Santino Douglas.