Colombia y Francia van por el premio consuelo en el Mundial de Chile Este sábado, a las 16, definen el tercer y cuarto puesto. Argentina juega el domingo con Marruecos.

Colombia se medirá este sábado con su par de Francia, en un partido que definirá el tercer puesto en el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile y que tiene como finalista a la Argentina. El encuentro está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el somalí Omar Abdilkadir Artan.

Colombia llega a este encuentro luego de la ajustadísima derrota por 1-0 que sufrió en las semifinales ante la Selección argentina, en un partido donde tuvo muchísimas jugadas claras, pero terminó sufriendo la falta de efectividad.

Para este cruce, el director técnico César Torres no podrá contar con el defensor Jhon Rentería, quien fue expulsado en el encuentro ante Argentina.

Francia, por su parte, cayó por penales en las semifinales ante Marruecos, en un partido que terminó igualado con un gol por lado luego de los 120 minutos.

En su camino a las semifinales, Colombia había terminado primera en el Grupo F con cinco puntos, mientras que en los octavos de final y en cuartos dejó en el camino a Sudáfrica y a España. En caso de ganarle a los “Galos” y colgarse la medalla de bronce igualarán la campaña del 2003, que fue su mejor actuación histórica en este torneo.

Francia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros, para luego dejar en el camino a Japón y a Noruega.