Karatekas sanjuaninos brillaron en un Regional en Mendoza: todos los resultados El evento que se realizó en Maipú, contó con la participación de distintas academias de la provincia de San Juan

Una delegación de karatekas sanjuaninos participó con éxito en un Regional de la disciplina que tuvo lugar en Mendoza. El certamen tuvo lugar en el Polideportivo Giol en Maipú y fue organizado por la Federación de Estilos de Karate de Mendoza (FEKAM).

El evento contó con la participación de distintas academias de la provincia de San Juan, destacándose todas con logros obtenidos por nuestros karatecas.

Entre los sanjuaninos presentes se destacaron la escuela Infinit Karate Club, del Centro Valenciano, con tres representantes. Jenifer Bolado fue primera en Kumite ranking en la categoría menos 61kg, en más de 18 años. Mía Escárate, salió primera en la categoría Kumite ranking 16 y 17 años y Nahuel Balmaceda salió segundo en la categoría más de 18 años en Kumite, menos de 67 kilos.

En representación del dojo Sutemi, los resultados destacados de los chicos, son los siguientes:

Ignacio Marano: 1° en Kata y Kumite

Diego Marano: 2° en Kumite

Agustín Ramos: 3° en Kumite ranking

Dylan Lineares: 3° en Kata ranking y 1° en Kumite rankin

Pablo Irrazábal Pablo: 1° en Kumite

Kiara Agüero: 1ª en Kumite ranking

También estuvieron presentes karatecas de Dojo Miyamoto, Shorin kai y Dojo Seishin hi ken-do.