La Selección sanjuanina de futsal y estudiantes del ISEF compartieron una Clínica con expertos de la disciplina La capacitación estuvo a cargo de Matías Illanes, Juan Pablo Arena y el profe Gustavo Savoca.

Mientras se preparan para representar a San Juan en el Campeonato Nacional de Selecciones a llevarse a cabo en Posadas, Misiones, del 4 al 9 de noviembre, la preselección sanjuanina de futsal compartió una jornada de capacitación junto a estudiantes de Educación Física del ISEF.

La clínica denominada “fundamentos de futsal” estuvo a cargo de Matías Illanes y Juan Pablo Arena, ambos sanjuaninos pero pertenecientes al cuerpo técnico de la Selección sanjuanina de futsal y de Argentinos Juniors. También estuvo el profesor Gustavo Savoca, aportando sus conocimientos sobre fútbol y su enseñanza.

La clínica contó con una numerosa concurrencia y se desarrolló en el ISEF (Instituto Superior de Educación Física). La actividad consistió en una clínica titulada “Fundamentos de Futsal”, destinada a docentes y estudiantes de primer año (divisiones A, B, C y D) del instituto. La propuesta buscó fortalecer el conocimiento técnico y pedagógico sobre esta disciplina en crecimiento dentro del ámbito deportivo sanjuanino.

