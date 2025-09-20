Maestro Puch, del debut en la red a la bronca por la derrota: “Nos podríamos haber llevado algo más” El delantero marcó por primera vez con la casaca verdinegra en la caída ante el Fortín.

San Martín perdió anoche 2-1 ante Vélez y sigue sumergido en el descenso. Pese a la derrota, uno de sus puntos altos fue Ignacio Maestro Puch, autor del único tanto verdinegro que significó su debut en la red con la camiseta tras su llegada en el último mercado de pases, proveniente de Independiente.

“Contento por el gol, lo venía buscanso, pero quería que sirviera para remontar, para dar vuelta el partido, pero lamentablemente no sumó. Bronca por eso”, declaró el delantero post derrota.

“El Pipi Romagnoli nos dijo que sigamos, que ya iba a venir el segundo”, reveló luego. Sin embargo, luego del descuento la visita se cerró bien y pudo mantener la ventaja.

Maestro Puch dijo que queda con “sensaciones de mucha bronca”, principalmnete porque “fueron dos descuidos” los que le permitieron al Fortín llevarse los tres puntos de Concepción.

“Tuvimos muchas claras, lamentablemente no entraron”, sostuvo el 9, agregando que “nos podriamos haber llevado algo más”.

