San Juan vuelve a volar alto con el Cuesta del Viento Big Air 2026

El Iinternacional de kitesurf más desafiante de la región se disputará del 31 de marzo al 5 de abril en Rodeo, San Juan, con riders de Sudamérica.

San Juan se prepara para vivir una nueva fiesta del deporte extremo con la llegada del Cuesta del Viento Big Air 2026, uno de los eventos de kitesurf más importantes del continente. Del 31 de marzo al 5 de abril, el Dique Cuesta del Viento, en Rodeo, Iglesia, será nuevamente el escenario donde más de 30 riders internacionales buscarán un lugar en el podio.

Tras el éxito de la edición 2025, que reunió a competidores de distintos países, la provincia redobla la apuesta con una propuesta que combina deporte de alto nivel y entretenimiento. Este año, además de la competencia, habrá tres noches de After Beach con música en vivo, DJs y propuestas gastronómicas para sanjuaninos y turistas.

El evento se desarrollará durante Semana Santa en uno de los escenarios naturales más destacados del mundo para deportes de viento. El Dique Cuesta del Viento, reconocido por sus condiciones únicas, es elegido cada año por atletas de élite para disciplinas como kitesurf, windsurf y wing foil, gracias a la intensidad y constancia de sus ráfagas.

En esta edición, competirán riders de países como Brasil, Chile, México, Venezuela y Colombia, quienes participarán en la categoría Big Air, una disciplina que premia la altura, la técnica y la espectacularidad de los saltos. Además, los mejores de la competencia amateur tendrán la posibilidad de medirse con los profesionales en busca del premio mayor.

CRONOGRAMA EN RODEO El cronograma comenzará los días 31 de marzo y 1 de abril con charlas informativas y reconocimiento del circuito. Desde el miércoles y hasta el sábado se disputarán las distintas etapas de competencia entre las 12 y las 18:30 horas, siempre sujetas a las condiciones climáticas. El cierre será el sábado 4 de abril con la gran final y premiación.