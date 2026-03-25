    • 25 de marzo de 2026 - 13:53

    Sportivo Desamparados implementará Tribuna Segura esta noche ante Trinidad: en qué consiste

    La medida busca reforzar los controles en los accesos tras los incidentes registrados en el último partido, donde un hincha del Puyutano resultó baleado.

    Sportivo Desamparados aplicará esta noche Tribuna Segura. Será la primera vez que se aplica la medida en un club de fútbol local.

    Sportivo Desamparados aplicará esta noche Tribuna Segura. Será la primera vez que se aplica la medida en un club de fútbol local.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Teniendo en cuenta los últimos episodios de violencia registrados en el Serpentario, Sportivo Desamparados implementará esta noche el programa Tribuna Segura. Será en el partido de este miércoles por la noche cuando reciba a Atlético Trinidad por la fecha 8 del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino.

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    La medida se aplicará en los accesos al Estadio José Eduardo Nehín y marca un hito, ya que la institución será la primera del torneo local en ponerla en funcionamiento.

    La decisión se da en un contexto reciente de preocupación por la seguridad, que incluso lo tuvo a su presidente Martín Sassul reunido con autoridades del Tribunal de Disciplina de la Liga Sanjuanina y autoridades de la Policía de San Juan, donde sin dudas tomó forma la decisión de aplicar este programa.

    Todo se dio luego de los hechos ocurridos en el último encuentro como local, cuando se registraron incidentes en los alrededores del estadio. Una gresca entre hinchas derivó en un episodio de violencia que dejó como saldo a un hombre herido de bala, quien debió ser hospitalizado. Mientras que dentro del estadio, en la popular también se produjeron peleas entre los hinchas.

    El objetivo central de la medida es reforzar la seguridad y garantizar el normal desarrollo del encuentro, teniendo en cuenta la concurrencia de familias que asisten al Serpentario. En ese sentido, se solicitó a los hinchas asistir con anticipación, concurrir con su DNI y colaborar con los controles establecidos.

    ¿Qué es Tribuna Segura?

    El programa Tribuna Segura es un sistema de control impulsado en el fútbol argentino para prevenir la violencia en los estadios. Su funcionamiento se basa en la verificación de identidad de los espectadores mediante el DNI al momento de ingresar a la cancha.

    A través de dispositivos electrónicos conectados a bases de datos oficiales, las autoridades pueden detectar si una persona tiene restricciones de acceso, como por ejemplo:

    • Derecho de admisión vigente
    • Pedidos de captura
    • Antecedentes vinculados a hechos de violencia en el fútbol
    • De esta manera, el sistema permite impedir el ingreso de individuos que representen un riesgo para la seguridad del evento.

    La implementación de Tribuna Segura en Desamparados busca garantizar un ambiente más tranquilo para las familias y los simpatizantes.

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