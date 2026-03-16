    • 16 de marzo de 2026 - 18:19

    ¿Interna en Desamparados?: corridas, un hincha baleado y disturbios dentro y fuera de la cancha

    La violencia volvió hacerse presente en Puyuta. Un hincha de Desamparados de 22 años fue herido de bala y debió ser trasladado al Hospital Rawson.

    Clima raro y marcado por los incidentes se vivió en la popular de Sportivo Desamparados en la noche del domingo.

    Clima raro y marcado por los incidentes se vivió en la popular de Sportivo Desamparados en la noche del domingo.

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    Por Vanessa Chaparro

    El buen presente futbolístico de Sportivo Desamparados contrasta con la conducta de sus hinchas. El domingo por la noche nuevamente se registraron incidentes en Puyuta en la previa del partido ante Marquesado por el Apertura de fútbol local. Hubo corridas, disparos, un hincha baleado y un vehículo seriamente dañado.

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    Ya había ocurrido lo mismo unas semanas atrás cuando Sportivo recibió a Atenas de Pocito en el marco de lo que fue la inauguración de su nuevo sistema de iluminación LED.

    Esta vez, en la noche del domingo, la violencia -que marca una interna en la hinchada de Desamparados-, ocurrió en la previa del encuentro, cerca de las 20 horas en las adyacencias del Serpentario. Allí se desplegó un importante operativo policial para controlar la situación.

    Lo cierto es que un joven de 22 años recibió un disparo y debió ser trasladado al Hospital Rawson. Pero la cosa no quedó ahí porque adentro, una vez comenzado el encuentro los enfrentamientos continuaron y hubo corridas y golpes en medio de la tribuna.

    Los incidentes dentro del Serpentario, en la tribuna popular se repitieron durante los primeros 45 minutos. Primero, con un grupo de hinchas ingresando al campo de juego a retirar uno de los trapos colgados en el alambrado. El árbitro frenó el partido unos minutos hasta que los hinchas se retiraran del campo.

    Pero la cosa no quedó ahí, cuando ese grupo salió con el trapo, otro grupo de simpatizantes lo corrieron y ahí se armó una gresca entre 30 o 40 hinchas. Hubo corridas y más cruces en el corazón de la popular. Mientras el partido continuó y el equipo adentro del campo de juego sumó una victoria clave para seguir prendido en la pelea, el clima estuvo lejos de calmarse en la popular, con nuevas peleas en distintos sectores de la tribuna.

    Se desconocen los motivos por los cuales se produjeron los incidentes ¿disputa de poder por las entradas o solo un ajuste de cuentas entre bandas?

    Hincha baleado y hospitalizado

    El hincha de Sportivo Desamparados baleado fue identificado como Facundo Cabello. El joven participó de una gresca que se produjo en la esquina de calles Roger Balet y Augusto Echegaray, en el ingreso a la popular. Como resultado de ese enfrentamiento, Cabello recibió un disparo en su pie derecho con orificio de entrada y salida. Por este motivo fue trasladado en ambulancia hasta la guardia del hospital Guillermo Rawson.

    Por el momento no hay detenidos por el hecho. Intervino la Policía Científica y los peritos de la UFI para levantar la vaina servida y levantar las pruebas necesarias para esclarecer el hecho. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y no se han informado detenciones vinculadas al hecho. La causa quedó bajo la intervención de la UFI Genérica, caratulada preventivamente como "Lesiones", mientras se intenta determinar si se trató de un ajuste de cuentas o una interna entre los barras.

    Un vehículo seriamente dañado

    Entre los disturbios, las corridas y disparos en la previa del encuentro, hubo un automóvil dañado. El vehículo sufrió la rotura de los vidrios, además su propietario denunció el robo de una mochila que se encontraba en su interior.

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    El automóvil dañado en las adyacencias de la cancha de Desamparados

    El automóvil dañado en las adyacencias de la cancha de Desamparados

    La Guardia Puyutana, ajena al hecho

    Hasta el momento, lo único que se conoce es que la denominada Guardia Puyutana no participó de los disturbios. Su bandera identificatoria no estuvo presente en el estadio, lo que vuelve a evidenciar las diferencias que mantiene ese sector histórico de la hinchada con la actual Comisión Directiva del club encabezada por Martín Sassul. En partidos anteriores incluso habían colocado la bandera al revés como señal de protesta hacia la dirigencia.

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