    • 16 de marzo de 2026 - 13:37

    Con los triunfos de Desamparados y Unión, el Apertura de fútbol local está al rojo vivo

    En la noche del domingo se completó la sexta fecha que tiene a cinco equipos separados por apenas 3 puntos: Unión, Atenas, Desamparados, Colón y San Lorenzo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol está más parejo que nunca. Anoche con los triunfos de Desamparados y Unión se completó la sexta fecha, la pelea por la cima se volvió intensa: cinco equipos están separados por apenas tres puntos y prometen dar pelea para seguir siendo protagonistas del torneo.

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    El Apertura está que arde

    Con su triunfo en Santa Lucía, Atenas alcanzó los 15 puntos y comparte lo más alto de la tabla junto a Unión de Villa Krause. El conjunto mirasol se impuso por 1 a 0 y el único gol del partido llegó a los 13 minutos del segundo tiempo por intermedio de Eduardo Bronvale.

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    Atenas de Pocito dio el golpe en Santa Lucía y es puntero junto a Unión.

    Unión también dio un golpe importante en la fecha al golear 4 a 1 a Juventud Zondina con una gran actuación ofensiva. Nicolás Jorquera abrió el marcador, Axel Brizuela convirtió por duplicado y Kevin Frías completó la goleada, mientras que Leonardo Salinas marcó el descuento para el conjunto visitante.

    A un punto de los líderes aparecen Colón y Sportivo Desamparados, ambos con 14 unidades, manteniéndose firmes en la pelea por el campeonato. En La Bebida, el Merengue consiguió un triunfo clave al vencer como visitante a Sportivo Rivadavia por 1 a 0 con gol de Mathías Vera. Por su parte, en el Serpentario, Desamparados derrotó 2 a 0 a Marquesado. Los dos goles del encuentro llegaron en el segundo tiempo y fueron convertidos por Agustín Aguilar a los 30 y 39 minutos.

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    Desamparados logró una victoria importantísima el domingo por la noche ante Marquesado.

    Un escalón más abajo, pero todavía muy cerca, aparece San Lorenzo con 12 puntos. El Azul sumó tres unidades importantes en Chimbas al derrotar 2 a 1 a Peñarol. Franco Aballay marcó los dos goles del conjunto ullunero, mientras que Ramiro Sisterna descontó para el Bohemio.

    Con este panorama, el campeonato entra en una etapa apasionante: Unión y Atenas lideran con 15 puntos, Colón y Desamparados los siguen con 14 y San Lorenzo se mantiene expectante con 12. Cinco equipos separados por apenas tres unidades que mantienen el Torneo Apertura al rojo vivo.

    Sexta fecha del fútbol local: los otros resultados

    En otros resultados de la jornada, Sportivo 9 de Julio venció 1 a 0 a López Peláez con gol de Victorio Martini. En el Sur, Carpintería y Defensores de Argentinos igualaron 1 a 1 con tantos de Tomás Luna y Jeremías Caballero. Además, Minero consiguió una buena victoria como visitante en Zonda al superar a Sarmiento por 3 a 0 con goles de Carlos Méndez, Kevin Rodríguez y Lucho Argumosa en el segundo tiempo.

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