Con los triunfos de Desamparados y Unión, el Apertura de fútbol local está al rojo vivo

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol está más parejo que nunca. Anoche con los triunfos de Desamparados y Unión se completó la sexta fecha, la pelea por la cima se volvió intensa: cinco equipos están separados por apenas tres puntos y prometen dar pelea para seguir siendo protagonistas del torneo.
Con su triunfo en Santa Lucía, Atenas alcanzó los 15 puntos y comparte lo más alto de la tabla junto a Unión de Villa Krause. El conjunto mirasol se impuso por 1 a 0 y el único gol del partido llegó a los 13 minutos del segundo tiempo por intermedio de Eduardo Bronvale.
Unión también dio un golpe importante en la fecha al golear 4 a 1 a Juventud Zondina con una gran actuación ofensiva. Nicolás Jorquera abrió el marcador, Axel Brizuela convirtió por duplicado y Kevin Frías completó la goleada, mientras que Leonardo Salinas marcó el descuento para el conjunto visitante.
A un punto de los líderes aparecen Colón y Sportivo Desamparados, ambos con 14 unidades, manteniéndose firmes en la pelea por el campeonato. En La Bebida, el Merengue consiguió un triunfo clave al vencer como visitante a Sportivo Rivadavia por 1 a 0 con gol de Mathías Vera. Por su parte, en el Serpentario, Desamparados derrotó 2 a 0 a Marquesado. Los dos goles del encuentro llegaron en el segundo tiempo y fueron convertidos por Agustín Aguilar a los 30 y 39 minutos.
Un escalón más abajo, pero todavía muy cerca, aparece San Lorenzo con 12 puntos. El Azul sumó tres unidades importantes en Chimbas al derrotar 2 a 1 a Peñarol. Franco Aballay marcó los dos goles del conjunto ullunero, mientras que Ramiro Sisterna descontó para el Bohemio.
Con este panorama, el campeonato entra en una etapa apasionante: Unión y Atenas lideran con 15 puntos, Colón y Desamparados los siguen con 14 y San Lorenzo se mantiene expectante con 12. Cinco equipos separados por apenas tres unidades que mantienen el Torneo Apertura al rojo vivo.
Sexta fecha del fútbol local: los otros resultados
En otros resultados de la jornada, Sportivo 9 de Julio venció 1 a 0 a López Peláez con gol de Victorio Martini. En el Sur, Carpintería y Defensores de Argentinos igualaron 1 a 1 con tantos de Tomás Luna y Jeremías Caballero. Además, Minero consiguió una buena victoria como visitante en Zonda al superar a Sarmiento por 3 a 0 con goles de Carlos Méndez, Kevin Rodríguez y Lucho Argumosa en el segundo tiempo.