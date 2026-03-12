Fútbol local: se conocieron los árbitros para la sexta fecha: Atenas y Unión defienden la punta

El Torneo Apertura del fútbol local en Primera División está que arde. La sexta fecha del certamen tendrá varios partidos atractivos, pero todas las miradas estarán puestas en Atenas de Pocito y Atlético Unión , los dos equipos que comparten la cima del campeonato con 12 puntos.

Ambos buscarán sostener su buen momento este fin de semana, aunque saben que no pueden relajarse: Desamparados y Colón los siguen de cerca con 11 unidades, por lo que cualquier tropiezo podría cambiar el panorama en la parte alta de la tabla.

Este jueves la Liga Sanjuanina de fútbol dio a conocer los árbitros para la fecha de este fin de semana.

La fecha se abrirá el sábado a las 17 con el duelo entre Villa Ibáñez y Trinidad en cancha de San Lorenzo que arbitrará Ignacio Aurtenechea.

El domingo se jugará el resto de los encuentros. Uno de los líderes, Atenas, tendrá una parada exigente cuando visite a Alianza el domingo a las 17, el árbitro será Martín Rivero. El equipo pocitano intentará sumar para seguir en lo más alto, pero enfrente tendrá a un rival siempre competitivo que buscará hacerse fuerte en su cancha.

El otro puntero, Unión, también saldrá a defender su lugar privilegiado cuando reciba a Juventud Zondina el domingo a las 19:30 y con arbitraje de Cristian Neira. Con el apoyo de su gente, el conjunto azul buscará quedarse con los tres puntos para mantenerse en la cima del torneo.

Mientras tanto, los escoltas estarán atentos. Desamparados, con 11 puntos, enfrentará a Marquesado el domingo desde las 20.30 y con Walter Jorquera como juez, mientras que Colón Junior visitará a Rivadavia con arbitraje a cargo de Ruth Díaz. Ambos saben que una victoria combinada con un tropiezo de los líderes podría dejarlos en lo más alto de la tabla.

Por su parte desde las 17 jugarán Peñarol ante San Lorenzo con Darío Montaña como juez, 9 de Julio ante López Peláez con Sergio González como árbitro principal y Sarmiento en Zonda recibirá a Minero con arbitraje de Yasmin Yacante. Por su parte, Carpintería hará lo propio ante Defensores Argentinos con Martín Baigorria como árbitro.

Así, la sexta jornada promete ser clave en la pelea por el campeonato, con cuatro equipos separados por apenas un punto y la expectativa de que la lucha por el liderazgo siga al rojo vivo.