River Plate busca la final de la Copa Argentina en un semestre marcado por las frustraciones Este viernes, a las 22,10 enfrenta en Córdoba a Independiente Rivadavia de Mendoza.

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este viernes en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina. El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22:10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones, situación que había puesto bajo la lupa la continuidad de su director técnico.

Sin embargo, el conjunto “Millonario” viene de conseguir un valioso triunfo ante Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura, que le permitió acomodarse en la Zona A y en la tabla anual, que entrega tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

La buena noticia para Marcelo Gallardo es que Marcos Acuña y Enzo Pérez ya cuentan con el alta médica y el DT sabe que contará con todo el plantel en esta recta final. Las excepciones son Germán Pezzella y Giorgio Costantini, ambos en proceso de recuperación tras la operación por rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas.

Además, a Gallardo lo respalda el tremendo historial en Copa Argentina. Desde su debut en el club, allá por 2014 frente a Ferro, el técnico dirigió 39 encuentros en este certamen, con 30 triunfos, ocho empates y una sola caída. Un registro imponente que lo convierte en uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la competición. Además, sus equipos marcaron 91 goles (2,3 por partido) y apenas recibieron 17 (0,44).

Bajo su conducción, el Millonario fue campeón en 2016, 2017 y 2019, y llegó a semifinales en 2018. La única derrota en los 90 minutos fue contra Rosario Central, en 2015. Las otras eliminaciones llegaron por penales: frente al propio Central (2014), Gimnasia (2018), Boca (2021) y Patronato (2022). Aun así, Gallardo también ganó cuatro series desde los doce pasos.

Independiente Rivadavia, por su parte, se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival en el fútbol local y tiene el objetivo de esta Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores.

Para meterse entre los cuatro mejores de la competición, el equipo mendocino, que es dirigido por Alfredo Berti, dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

PROBABLES FORMACIONES

MIRA TAMBIÉN Tapa Pasion 24 de Octubre 2025

RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 22:10.

TV: TyC Sports