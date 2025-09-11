Después de caer ante River Plate, San Martín vuelve al ruedo este jueves y visita desde las 20 horas a Belgrano en C´órdoba. Para San Martín es una final más que se presenta en la previa con la enorme chance de poder salir -al menos por el momento- del fondo de la tabla anual y la del promedio.

Ese aire -si se consigue- será hasta que jueguen Sarmiento, Talleres y Aldosivi. Para el equipo que conduce el Pipi Romagnoli será una prueba más en su lucha por lograr la permanencia, por eso cosechar puntos en condición de visitante significará una inyección anímica importante de cara a lo que viene y mucho más sabiendo que en la próxima fecha recibirá a Vélez Sarsfield.