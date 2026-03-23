Francisco Cerúndolo dio el golpe en Miami: eliminó a Daniil Medvedev en un partidazo

Francisco Cerúndolo avanzó a octavos de final del Miami Open con un triunfo de peso: volteó a Daniil Medvedev , ex número 1 y actual número 10 del mundo, por 6-0, 4-6 y 7-5 . El argentino, actual número 19° del ranking ATP, volvió a demostrar que este certamen le sienta muy bien.

Superó a un rival que, amén de haber sido rey absoluto del circuito hace algunas temporadas, venía un gran momento: fue campeón en el ATP 500 de Dubái , eliminó la semana pasada a Carlos Alcaraz -número 1- en las semifinales de Indian Wells y es uno de los mejores en esta superficie.

Fue en el segundo Masters 1000 del año donde Fran logró varias de las mejores victorias de su carrera: el año pasado había vencido al crédito local Tommy Paul (6-2 y 7-6) y luego tumbó al Top 10 noruego Casper Ruud (6-4 y 6-2); en 2023 eliminó al Top 10 canadiense Felix Auger-Aliassime (6-2 y 7-5), mientras que en 2022, en su primera participación, alcanzó las semifinales.

Luego de su triunfo número 16 sobre un tenista ubicado entre los primeros 10 del escalafón mundial, Cerúndolo enfrentará ahora al francés Ugo Humbert (34°) en busca de meterse nuevamente en cuartos de final de uno de sus torneos predilectos.

Cerúndolo jugó un tenis perfecto en el primer set. Con golpes profundos y precisos, fue dominador absoluto del duelo desde el fondo. Ganó todos los puntos -6 de 6- con el segundo saque de su rival y aprovechó los tres breaks points que tuvo a favor. Medvedev, además, se equivocó mucho: en los primeros tres juegos, el ruso cometió 9 errores no forzados. El argentino se llevó la manga en apenas 21 minutos.

El set siguiente arrancó con la misma tónica: fue un monólogo de Cerúndolo frente a un rival desorientado, que discutía con su equipo y exhibía la impotencia de no encontrar un plan de juego que le sirviera. Fran estuvo 40-15 arriba para ponerse 3-0 en el segundo set luego de haber ganado el primero por 6-0. En ese instante, y justo a tiempo, Medvedev reaccionó: ganó cuatro puntos seguidos y logró su primer juego en el partido, además de quebrar el saque del argentino.

Cerúndolo no se desmoronó: mantuvo la concentración y la eficacia y volvió a romper el servicio del ruso en el juego siguiente. El partido, sin embargo, ya no era el mismo. Medvedev no estaba dispuesto a irse tan rápido: comenzó a encontrarles la vuelta a los peloteos con el argentino, bajó su caudal de errores y mejoró la devolución. Fue más consistente en el juego más largo del partido -el noveno, que le permitió lograr el quiebre decisivo- y se llevó el segundo set por 6-4.

Medvedev capitalizó el envión y quebró en el inicio del tercer set. Cerúndolo, entonces, tenía el ánimo tambaleante e incluso en ese juego reportó una merma física. “No puedo moverme como lo hacía antes. Me caí”, le comentó a su equipo.

Sin embargo, el mejor tenista argentino de la actualidad reaccionó y recuperó el quiebre en el juego siguiente. En el octavo game, Cerúndolo tuvo tres breaks que no pudo aprovechar. En el duodécimo, divisó una nueva chance y aceleró a fondo. Logró imponer presión sobre el saque de Medvedev y selló el triunfo de la manera menos pensada: con una doble falta de su rival.