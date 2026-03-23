    • 23 de marzo de 2026 - 14:40

    Martes de fútbol con ocho partidos por la octava fecha del Torneo Apertura

    Unión-Atenas es el choque saliente de un feriado cargado de fútbol bien sanjuanino en el Torneo Apertura.

    Motivados. En Unión quieren revancha pronto y este martes recibirán a Atenas buscando eso por el Torneo Apertura.

    Motivados. En Unión quieren revancha pronto y este martes recibirán a Atenas buscando eso por el Torneo Apertura.

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    Por Ariel Poblete

    No hay descanso para el fútbol local y este martes, el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina tendrá una cartelera de ocho partidos para abrir la fecha 8 que se completará el miércoles con la presentación del líder, Desamparados. Un feriado distinto con varias propuestas.

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    Pero este martes la gran atención se concentrará en Rawson cuando a partir de las 17, Atlético Unión que está tercero con 15 puntos reciba a Atenas Pocito que es escolta de Desamparados con 16 unidades. Un partido clave, decisivo para los que quieren volver a la punta.

    En Zonda, Juventud Zondina que necesita puntos recibirá al entonado López Peláez que está en zona de clasificación y ha tenido un gran comienzo de año.

    En el Este, Sportivo 9 de Julio que está también en la zona de los play off, será local del sorprendente San Lorenzo de Ullum que se metió arriba tras el resonante triunfo sobre Unión del pasado sábado.

    RESTO DEL TORNEO APERTURA

    En Chimbas, en la calle Tucumán, el alicaído Peñarol de Matías Garrido irá por una victoria como local cuando reciba a uno que comenzó derecho el Apertura como Colón Junior que está a solo tres puntos de la punta.

    En Santa Lucía, en el estadio Del Centenario, Atlético Alianza que fue noticia venciendo sobre la hora a Colón, se jugará una carta brava ante Marquesado que aflojó el paso ganador del inicio pero que se recuperó y quiere escalar.

    En La Bebida, Rivadavia que es uno de los cuatro equipos que no ha podido ganar aún en lo que va del torneo Apertura, recibirá a la grata revelación que es Defensores de Argentinos, recién ascendido.

    En el Sur pocitano y tras la salida de Mauricio Escudero de la dirección técnica, Deportivo Carpintería será local de Atlético Minero que tiene plantel como para escalar en la tabla y pelear más arriba.

    Finalmente, en cancha aún a confirmar, VIlla Ibañez que ha perdido todos los partidos que jugó en Primera hasta ahora, será local de otro de los que no sumó punto alguno como Sarmiento de Zonda.

    Quedará para el miércoles el choque entre Desamparados con Trinidad que comenzará a las 21,30 en Puyuta.

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