Horacio Zeballos se consagró campeón en Roland Garros y logró su tercer Grand Slam con Marcel Granollers

La dupla hispano-argentina venció al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2 para conquistar el Abierto francés por segunda temporada consecutiva.

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros tras derrotar en la final al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2, coronando una actuación perfecta en la que no cedieron un solo set a lo largo de todo el certamen.

La cancha Philippe-Chatrier volvió a ser el escenario de la gloria para la dupla hispano-argentina. Allí habían conquistado en 2025 su primer Grand Slam, luego de las finales perdidas en Wimbledon 2021 y 2023 y en el US Open 2019. Con la consagración de este sábado, el marplatense y el barcelonés sumaron su tercer major juntos, tras las coronas obtenidas en París el año pasado y en el US Open 2025.

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Bajo una persistente llovizna que cayó sobre París, la final se disputó con el techo retráctil cerrado, una condición que volvió aún más lenta la superficie de polvo de ladrillo. En el comienzo del encuentro, Zeballos y Granollers tomaron el control de juego y consiguieron quebrar en dos oportunidades el servicio de Heliovaara. Si bien cedieron su saque una vez, mantuvieron la iniciativa durante gran parte del set y se quedaron con el parcial por 6-4.

En el segundo set, el bonaerense y el barcelonés mantuvieron el dominio del encuentro y, en un abrir y cerrar de ojos, se colocaron 5-1 arriba. La ventaja resultó decisiva y la administraron con autoridad hasta el cierre para sellar el triunfo por 6-2 y volver a llevar las banderas de Argentina y España a lo más alto de la Philippe-Chatrier.