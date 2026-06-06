    • 6 de junio de 2026 - 19:28

    Horacio Zeballos se consagró campeón en Roland Garros y logró su tercer Grand Slam con Marcel Granollers

    La dupla hispano-argentina venció al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2 para conquistar el Abierto francés por segunda temporada consecutiva.

    Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

    Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros tras derrotar en la final al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2, coronando una actuación perfecta en la que no cedieron un solo set a lo largo de todo el certamen.

    Leé además

    Vestuario de la Selección argentina. Foto: AFA.

    Argentina y Honduras empatan 0 a 0 en el amistoso previo al Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Facundo Masuero. Foto: Diario de Cuyo.

    Qué dice el parte médico de Facundo Masuero, el arquero de Nueva Chicago agredido en Concepción

    La cancha Philippe-Chatrier volvió a ser el escenario de la gloria para la dupla hispano-argentina. Allí habían conquistado en 2025 su primer Grand Slam, luego de las finales perdidas en Wimbledon 2021 y 2023 y en el US Open 2019. Con la consagración de este sábado, el marplatense y el barcelonés sumaron su tercer major juntos, tras las coronas obtenidas en París el año pasado y en el US Open 2025.

    image

    Bajo una persistente llovizna que cayó sobre París, la final se disputó con el techo retráctil cerrado, una condición que volvió aún más lenta la superficie de polvo de ladrillo. En el comienzo del encuentro, Zeballos y Granollers tomaron el control de juego y consiguieron quebrar en dos oportunidades el servicio de Heliovaara. Si bien cedieron su saque una vez, mantuvieron la iniciativa durante gran parte del set y se quedaron con el parcial por 6-4.

    En el segundo set, el bonaerense y el barcelonés mantuvieron el dominio del encuentro y, en un abrir y cerrar de ojos, se colocaron 5-1 arriba. La ventaja resultó decisiva y la administraron con autoridad hasta el cierre para sellar el triunfo por 6-2 y volver a llevar las banderas de Argentina y España a lo más alto de la Philippe-Chatrier.

    image

    El camino hacia la final incluyó victorias sobre el húngaro Márton Fucsovics y el estadounidense Marcos Giron en el debut; los neerlandeses Bart Stevens y el estadounidense Vasil Kirkov en la segunda ronda; los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler en octavos de final; el monegasco Hugo Nys y el francés Édouard Roger-Vasselin en cuartos; y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en semifinales.

    Con una actuación sólida de principio a fin, Zeballos y Granollers ratificaron por qué forman una de las parejas más exitosas del circuito y sumaron un nuevo capítulo dorado a una sociedad que ya dejó una huella imborrable en el tenis mundial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El festejo del único gol del encuentro.

    Bochornosa suspensión en San Martín: el partido, el único gol y la agresión al arquero de Nueva Chicago, en imágenes.

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El arquero Facundo Masuero cuando era trasladado por la ambulancia.

    Tras la suspensión del partido, cómo fue la agresión al arquero de Nueva Chicago y el enojo de los hinchas de San Martín

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Facundo Masuero tras la agresión.

    Escándalo en Concepción: suspendieron San Martín-Nueva Chicago tras la agresión al arquero Masuero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cuatro equipos, dos lugares: asi se jugaran las semifinales del apertura de futbol sanjuanino este domingo

    Cuatro equipos, dos lugares: así se jugarán las semifinales del Apertura de fútbol sanjuanino este domingo

    Por Vanessa Chaparro