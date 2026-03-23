Cuál es el cronograma de Franco Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1

El piloto argentino buscará volver a sumar puntos luego de su gran actuación en China. Los horarios para seguir la carrera.

Franco Colapinto tuvo un gran desempeño en el GP de China.

Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1. Este Gran Premio se lleva a cabo se manera ininterrumpida desde el 2009 en el Circuito de Suzuka, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros.

La actividad para Colapinto comenzará el jueves a última hora, ya que la práctica libre 1 comenzará a las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá hasta las 00:30 del viernes. Solo unas horas después, a las 3 de la madrugada, comenzará la práctica libre 2.

El viernes a las 23:30 iniciará la última sesión de entrenamientos, mientras que a las 3 de la madrugada del sábado será la clasificación.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Japón será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, cuando Colapinto intente repetir lo hecho en el GP de China, donde consiguió sumar puntos por primera vez en más de un año al finalizar 10°.

Si todo transcurre tal como el año pasado, donde fue prácticamente imposible realizar adelantamientos en Suzuka, la clasificación podría ser clave en este Gran Premio de Japón, aunque en esta temporada se están viendo varios sobrepasos en todas las carreras debido a la nueva reglamentación, por lo que podrían haber varias sorpresas.