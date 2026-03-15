Espectacular carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de China: llegó 10° y sumó su primer punto en Alpine

El argentino tuvo una productiva salida y ganó seis lugares. Llegó a estar en el 2° puesto de la carrera y terminó entre los primeros 10 en Shanghai.

Franco Colapinto tuvo un gran desempeño en el Gran Premio de China de Fórmula 1 al conseguir el 10° puesto y sumar su primer punto con Alpine. Fue pura emoción lo que dejaron las 56 vueltas en el circuito internacional de Shanghai.

Kimi Antonelli ganó su primera carrera en la Fórmula 1 con una tarea completa al volante de su Mercedes, que volvió a repetir el 1-2 con el segundo lugar de George Russell. Detrás de ellos, tercero fue Lewis Hamilton y cuarto acabó Charles Leclerc.

Lo de Colapinto fue para destacar. Es que después de partir desde el puesto 12 de la grilla, se benefició con los dos lugares que dejaron los McLaren, pero repitió otra gran salida y ganó lugares hasta meterse en el sexto puesto. Llegó a estar en el 2° lugar por el ingreso de los líderes a cambiar gomas, pero luego se retrasó por un choque de Esteban Ocon. A pesar de eso, se recuperó para sumar su primer punto desde su llegada a Alpine y terminó en el 10° lugar.