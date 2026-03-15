    • 15 de marzo de 2026 - 08:27

    Espectacular carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de China: llegó 10° y sumó su primer punto en Alpine

    El argentino tuvo una productiva salida y ganó seis lugares. Llegó a estar en el 2° puesto de la carrera y terminó entre los primeros 10 en Shanghai.

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    Franco Colapinto tuvo un gran desempeño en el GP de China. 

    Foto:

    AFP
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto tuvo un gran desempeño en el Gran Premio de China de Fórmula 1 al conseguir el 10° puesto y sumar su primer punto con Alpine. Fue pura emoción lo que dejaron las 56 vueltas en el circuito internacional de Shanghai.

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    Kimi Antonelli ganó su primera carrera en la Fórmula 1 con una tarea completa al volante de su Mercedes, que volvió a repetir el 1-2 con el segundo lugar de George Russell. Detrás de ellos, tercero fue Lewis Hamilton y cuarto acabó Charles Leclerc.

    Lo de Colapinto fue para destacar. Es que después de partir desde el puesto 12 de la grilla, se benefició con los dos lugares que dejaron los McLaren, pero repitió otra gran salida y ganó lugares hasta meterse en el sexto puesto. Llegó a estar en el 2° lugar por el ingreso de los líderes a cambiar gomas, pero luego se retrasó por un choque de Esteban Ocon. A pesar de eso, se recuperó para sumar su primer punto desde su llegada a Alpine y terminó en el 10° lugar.

    Completaron el top 10: Oliver Bearman (5°), Pierre Gasly (6°), Liam Lawson (7°), Isack Hadjar (8°), Carlos Sainz (9°) y Franco Colapinto (10°). En dos semanas, la F1 volverá a la acción en su tercera fecha del calendario con el Gran Premio de Japón, en Suzuka, del 27 al 29 de marzo.

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