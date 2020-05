Valiente. Carlos Calderón dijo que estaba dispuesto a pelear, pero que desistió cuando lo apuntaron con las armas. Le hicieron dos puntos en la cabeza.



La secuencia dura 22 segundos. Los 4 delincuentes entran, dos de ellos amenazan con armas al dueño del minisúper, uno le da un culatazo en la cabeza y luego la banda huye con alrededor de $24.000 que les entregó el hijo de la víctima, que estaba en la caja. Fue un golpe veloz, pero también fue rápida la caída de los ladrones, porque a los pocos minutos la Policía los encontró en un consorcio de la zona.

"Te ponen el arma en la cabeza y la verdad se te afloja todo", dijo ayer Carlos Calderón (38), dueño de Mustafá, ubicado en la calle General Soler, metros al Sur de Córdoba, en Capital. Eran las 21,50 del pasado viernes cuando el hombre fue sorprendido por la banda. Él estaba detrás del mostrador, su hijo de 17 años en la caja y justo su mujer se encontraba en el baño. "Me han estado estudiando. Justo no había clientes, toda la semana lo he tenido lleno al local, clientes entrando y saliendo todo el tiempo, pero aprovecharon que no había nadie", afirmó. Las cámaras de seguridad del local registraron todo. En los videos se puede ver cuando Braian Alberto Lima (18) entra con el arma apuntando al frente. "Yo estaba con el teléfono, se mete ése y me lo quiere quitar. Yo me hago para atrás y cuando veo que saca el arma le digo "eh pará". En eso se metieron dos más, uno de esos tenía otro arma y es el que me pega el cachazo", recordó. El que lo agredió fue M.R.D (17). Mientras eso ocurría, el hijo del comerciante entregó a uno de los sujetos toda la recaudación. Emiliano Mauricio Lucero (18) y otro menor identificado como M.N.C (17), también entraron al negocio, pero casi que no tuvieron intervención, según los registros.

"Cuando los cuatro se van, salgo, veo gente en la esquina y les pido que llamen al 911. Corro por la calle Córdoba y siento que un auto se me venía encima, me tiro a la vereda para que no me choque, se frena y me dice "qué es lo que te pasa, yo los persigo" y salió rapidísimo", sostuvo la víctima. En la Policía establecieron que en realidad era el Fiat Duna de Lisandro Lautaro Vazquez, que los esperaba afuera pero que por alguna razón no les pudo servir de apoyo. Los delincuentes entonces cambiaron de plan y no les fue bien, porque un vecino observó cuando ingresaban a un consorcio en la calle Juan B. Justo. Los policías de la seccional 28va entraron al lugar y advirtieron que uno de los departamentos de la planta alta tenía la puerta entreabierta. En el lugar estaban los 4 ladrones y un quinto joven que se excusó que conocía a uno de ellos y que los dejó pasar porque no sabía lo que habían hecho. Los pesquisas revisaron la propiedad y hallaron en el ventiluz del antebaño una pistola calibre 22. Detrás de un jarrón del living había un revólver calibre 32 largo. La Policía además secuestró $2.460 que uno de los sujetos tenía en los bolsillos y en las zapatillas.

¿Y Vazquez? El supuesto conductor del Fiat Duna se entregó a la Policía, acompañado por su padre, cerca de la 1.30 de ayer. El vehículo había sido encontrado estacionado sobre calle Lemos, entre Tacuarí y Almafuerte, en Rawson.

"En 7 años, es la primera vez que me pasa. Una cosa es pelear mano a mano, pero ya cuando ves esa cag... que te ponen en la cabeza es diferente", cerró Calderón.