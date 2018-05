Una mujer atropelló y mató a un delincuente tras perseguirlo con su auto luego de que junto a un cómplice, le arrebató su teléfono celular, en el barrio porteño de Balvanera. El hecho ocurrió el domingo por la madrugada.





Fuentes agregaron que todo comenzó cuando dos "motochorros" interceptaron a la conductora de un Peugeot 207 que iba junto a otra mujer. En ese momento, uno de los delincuentes le sacó su celular y escapó rápidamente, pero la vecina comenzó a perseguirlo.

La mujer embistió la moto y el que la conducía perdió el control, tras lo cual impactó contra un Renault Megane que estaba estacionado.

Personal de la comisaría 9ª arribó al lugar y llamó a una ambulancia del SAME. Los médicos intentaron reanimar a uno de los heridos, pero murió a los pocos minutos.

En tanto, el cómplice fue trasladado hasta el hospital Ramos Mejía para que sea atendido por politraumatismos y quedó internado en grave estado.





El hecho es investigado por el juez Diego Slupski, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 19 porteño que dispuso una serie de medidas para determinar las causas de la muerte.





Es que la conductora declaró que ella no llegó a tocar la moto pero las pericias preliminares señalaron que sí hubo un impacto que ocasionó el choque contra el otro vehículo.





No obstante, la mujer, cuya identidad no se difundió, no quedó detenida pero continuará siendo investigada, añadieron las fuentes.