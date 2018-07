La policía Cintia Soledad Guevara Orellana murió baleada, al parecer, por su pareja. Ocurrió en Chubut.

Un remisero mató de un tiro en la cabeza a su pareja, la policía sanjuanina Cintia Soledad Guevara Orellana (35), y luego se suicidó, en un dramático episodio que ocurrió el sábado a la madrugada pero que recién fue descubierto cerca del mediodía del pasado lunes. El crimen sucedió en el living del departamento en el que ambos convivían, ubicado en la zona sur de Trelew, Chubut, señaló el diario El Chubut.



La joven policía, que tenía un hijo, no había dado señales a sus amigos de la fuerza ni respondido mensajes ni llamados telefónicos durante el domingo, por lo que el lunes uno de ellos, que le pidió llave al hijo de la mujer, ingresó y se encontró con ambos cuerpos envueltos en sangre.



Aparentemente, la pareja salió alrededor de la medianoche del viernes a un boliche. No había signos de nada raro. Ya la mañana del sábado, entre las 8 y las 8.30, un vecino del piso de abajo del departamento escuchó discusiones y "detonaciones" extrañas.



Luego la Policía comprobó que ambos tenían heridas de bala. El remisero tenía un disparo en la frente y el arma quedó debajo de su cuerpo. Los investigadores no descartaban que sea un arma reglamentaria.



Según los medios de esa provincia, Guevara tenía licencia médica porque había perdido un embarazo hace poco.