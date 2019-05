El pasado sábado, minutos antes de las 5 de la mañana, Leandro Barrios salió de su casa ubicada en Villa Krause, pero nunca regresó. Por eso, desde ese momento, su familia lo busca desesperadamente.

El chico, de 20 años de edad, trabaja como changarín en el mercado de Rawson. "Estamos desesperados. Sabemos que ese día llegó a trabajar, pero después no se supo más nada de él", dijo Beatriz, su mamá del corazón, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La mujer aseguró que el chico no tiene problemas de gravedad ni mantuvo alguna discusión que lo hiciera querer alejarse de su vivienda. "No tiene celular. El año pasado se fue un día con amigos sin avisar, pero volvió al otro día. Algo de tantos días no hizo nunca", agregó.

La familia realizó la denuncia en la Comisaría 6ta.

Al momento de ausentarse, Leandro vestía un camperón azul, pantalón jean y zapatillas negras chatitas. Para cualquier información llamar al 2644628670 - 2644746379 o dar aviso en la policía.