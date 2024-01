Un sujeto acusado de abusar sexualmente de una sobrina mientras le decía que jugaban "al papá y a la mamá" fue detenido el pasado martes y ayer, aunque le otorgaron la excarcelación, quedó formalmente imputado por los presuntos manoseos contra esa nena de 6 años.

Los ayudantes fiscales de la UFI Anivi Nahuel Ibazeta y Luciana Fasoli habían pedido que el sospechoso (tiene 31 años, está desempleado y en situación de calle) quedara preso preventivamente por 30 días, planteo al que adhirieron los querellantes Carla Díaz Fior y Horacio Merino. Sin embargo, el juez de Garantías Javier Figuerola resolvió liberarlo, como solicitó el defensor oficial Hugo Trigo y su ayudante Carlos Fleury, imponiéndole medidas para que no se fugue ni entorpezca el proceso, como una prohibición de acercamiento a la niña y a sus padres, que están separados.

"Me acusan sin pruebas. Las veces que he ido a la casa siempre ha habido gente. Sería incapaz de hacer algo así”.

H.V. Imputado

La denuncia fue realizada el 18 de agosto del año pasado por el padre de la menor. Ese día el hombre expuso que desde hacía dos semanas su hija se negaba a ir a la casa de su abuela materna, situada en Chimbas, y que cuando la interrogó ella le contó que su tío, que casi siempre estaba en ese lugar, la apretaba, le daba besos en la boca y le tocaba las partes íntimas.

El 20 de octubre, en Cámara Gesell, la niña pudo dar precisiones, manifestando que en una oportunidad en que fue a esa casa y su madre y su abuela salieron, su tío la invitó a jugar "al papá y a la mamá" y que en determinado momento le tocó la vagina por debajo de la ropa, para luego pedirle que no le dijera nada a nadie.

"Es una injusticia, me acusan de algo que no he hecho", declaró ayer el imputado (no identificado para proteger a la presunta víctima). Además, dio a entender que los problemas en el comportamiento de la niña son por la separación de sus padres.

El juez Figuerola otorgó 6 meses para la investigación.