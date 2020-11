Un hermano del joven con retraso madurativo que fue asesinado el mes pasado en 9 de Julio fue detenido ayer cerca de la casa de uno de los presuntos autores del crimen, cuando circulaba en su auto con un arma de fuego. Según la acusación, pretendía ajustar cuentas o al menos amenazar a los familiares del supuesto asesino. Eso denunció la madre de uno de los detenidos que tiene el homicidio, pero desde el entorno del ahora aprehendido aseguraron que el hombre sólo "iba pasando" y que tenía un arma porque luego del asesinato adquirieron una "por miedo".

El que cayó ayer a eso de las 2.50 fue Walter Ariel Guerra (41), hermano del asesinado Alejandro Rafael Guerra (31), cuyo cadáver fue hallado en la tarde del 16 de octubre último en un descampado pegado al Barrio Taranto, en Las Chacritas, 9 de Julio. Por su muerte ese mismo día fueron apresados Axel Tobías Zárate (19) y el menor A.M (17), quienes están acusados de ultimar a la víctima de al menos 3 puntazos en la zona del cuello y el abdomen, y de luego robarle el celular y una moto que tras el crimen vendieron en Caucete.

Quien ayer denunció a Guerra fue una mujer identificada como Patricia Quiroga (38), que es la madre de Zárate. Llamó al 911 y relató que Guerra había aparecido por su casa, ubicada en la manzana 4 del Loteo Municipal, en Las Chacritas, y que la había amenazado con un arma de fuego. Policías de la seccional 31ra se dirigieron al lugar y al realizar recorridas por la zona divisaron el Renault 12 blanco en el que se movilizaba el hombre. Al revisar el vehículo descubrieron que llevaba una pistola calibre 22 largo marca Saurio 500, con un cartucho en la recámara. De inmediato lo aprehendieron y Flagrancia le inició una causa por los delitos de amenazas agravadas y portación de arma de fuego, señalaron los voceros.

Desde el entorno de Alejandro reconocieron que están rabiosos con los familiares de Zárate y de A.M, pues afirmaron que sufren provocaciones en las redes sociales, pero negaron que Walter haya querido hacer justicia por mano propia. "Los familiares de los asesinos se crean perfiles truchos en Facebook y ponen cosas que no son, ponen que Alejandro era un "violín" (NdR: violador), que se merecía la muerte por eso. Son cosas que duelen porque no es así. Y también nos insultan a nosotros, que estamos pasando un momento muy doloroso. Pero esto no tiene nada que ver con la detención de mi hermano, él me dijo que sólo iba pasando, que no les ha dicho nada", aseguró con bronca Gabriela, hermana de Walter y Alejandro. "Se meten con Alejandro que no se puede defender, pero nosotros queremos justicia por las buenas, que sean condenados pronto", agregó por su parte Walter, el padre.

Sobre la pistola, Gabriela adujo que "después de que mataran a Alejandro mi papá la compró, él vive solo en una finca y tiene miedo de que vayan a hacerle algo por el tema de las amenazas en las redes. Ellos salieron juntos y mi papá se olvidó de bajarla, por eso estaba en el auto de mi hermano. Los que están detenidos hicieron un daño tan grande y ahora tenemos que soportar a sus familias, no se puede vivir así, es terrible". Para la semana que viene preparan una nueva marcha por Alejandro.