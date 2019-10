María Victoria Agüero está acusada de haber secuestrado a Abril, la niña buscada desde hace varios días en Punta Indio y que apareció sana y salva.

La principal apuntada por la investigación, tenía una cuenta en el sitio de arte pop Ko-Fi.com, en donde se refería a sus seguidores como “mis pequeños sushi rolls” y en donde compartía sus dibujos.

La mujer oriunda de 33 años, oriunda de González Catán, era reconocida en el mundo del cosplay y recibía dinero para dibujar personajes de series populares como Pokemón.

Bajo el seudónimo de “Remon Cookie”, la acusada de secuestrar a Abril, les escribía a sus seguidores: “Una serie de infortunios y situaciones que escapan a mí control se suceden a mi entorno sin que pueda manejarlas debidamente. Eso me estresa, me deja en una situación de incertidumbre y angustia que me hacen mierda por dentro. Estoy procurando retomar todo. A mis comisionistas, pido disculpas si me atrasé, ya les mandé mensaje pidiendo las debidas disculpas y aclarando la situación”.

Agüero tenía una gran actividad en las redes sociales en donde mostraba sus dibujos, las salidas a la playa con su pareja y su hijo menor, pero nunca había publicada nada de su niña vecina.

Cuando se conoció la desaparición de Abril la acusada atacó a la mamá de la nena en varias entrevistas, hasta que algo comenzó a hacer dudar a las autoridades y los hicieron declarar durante largas horas, pero finalmente los investigadores los dejaron ir.

El martes minutos después de las 6 de la mañana, María Victoria Agüero contó que llegó a su casa y se encontró con la pequeña que estaba embarrada y con mucho frío en el asiento delantero de un auto que estaba abandonado en su patio. La mujer le dio de comer, la hizo bañarse y la llevo con los oficiales que realizaban la búsqueda.

La menor declaró que la retuvieron en una casa abandonada cerca de un arroyo. Una alta fuente cercana a la causa asegura que los acusados se quebraron y aseguran haberla tenido en su hogar.

Fuente: Infobae