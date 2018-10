La bala dio en la ventanilla porque el chofer se agachó justo a tiempo. Néstor Javier López dijo que le dispararon porque no los dejó en el Lote Hogar 3.

Dos jóvenes se enfurecieron con un colectivero porque el recorrido que le correspondía hacer no comprendía dejarlos cerca de sus domicilios de La Bebida, en Rivadavia, y por eso uno de ellos sacó un arma y le disparó, pero afortunadamente el tiro no impactó en su cuerpo. "Tiró a pegarme, a la cabeza. Me podría haber matado", dijo ayer a este diario la víctima, identificado como Néstor Javier López, de 51 años, chofer de la empresa La Positiva.



Todo ocurrió cuando López guiaba el interno 67 de la línea 17. Cerca de las 0.40 de ayer terminó su recorrido en Atencio y Morón, en el ingreso al Lote Hogar 3. Para entonces todos los pasajeros habían bajado, a excepción de dos jóvenes que habían subido al colectivo en el centro.



"Viejo, ¿entrás al lote?", le preguntó uno de los sujetos. "Yo les dije que no, que el recorrido terminaba ahí. Y me respondió: "Cómo no me decís, viejo c... Ya vas a entrar al Lote y te vamos a hacer boleta". A lo que el chofer respondió: "Qué vas a hacer vos, rata mugrienta".



Para ese momento los jóvenes habían descendido de la unidad. Se encontraban justo abajo de la puerta delantera cuando uno de ellos sacó un arma de entre la ropa. "Cuando vi eso aceleré y atiné a agacharme... si no hacía eso la bala me daba en la cabeza", refirió López. Y agregó que mientras manejaba sentía cómo caían los vidrios de la ventanilla. Cuando se alejó un poco se detuvo para tocarse: "Ni siquiera sabía si estaba herido", aseguró. El hombre trabaja como colectivero desde hace 23 años y dijo que es la primera vez que le tocó vivir algo así. "Quedás con mucho miedo", indicó.



Tras lo sucedido y por pedido de la UTA, a partir de las 20 de ayer, desde la Policía dispusieron que un efectivo acompañe a los choferes en el tramo que realizan por esa zona.