El barrio La Trocha de General Villegas es humilde. Y si bien las calles están asfaltadas y hay luminaria, no todas funcionan. Por eso, el 17 de junio pasado, siete nenes jugaban a "el ladrón y el policía" en la calle debajo de la única luz que podría alumbrarlos. Sin embargo, no pudieron ver la moto que llegó a toda velocidad y atropelló a Bautista. El nene de nueve años murió por el impacto.

"Bautista estaba tomado de la mano de otra nena cuando la moto le pegó en el pecho y voló por el aire. Cayó de cabeza. El conductor, Elías Román, recién pudo frenar a los 70 metros, miró y se escapó. Lo detuvieron cuando apareció en el hospital", contó a TN.com.ar el abogado Federico Leiva.

Las pericias determinaron que la moto, con pedido de secuestro desde diciembre de 2019, no tenía frenos y que podía alcanzar una velocidad de 79 kilómetros por hora. Tampoco tenía luces. "Es común que las roben y las preparen para escapar de la policía, por eso las hacen más livianas pero también más ruidosas", explicó Leiva.

"A las 48 horas y en el mismo momento que yo estaba sepultando a mi hijo, lo liberaron. Recibí un llamado de una persona que me avisó. Me salió salir corriendo a la casa de la madre de Elías. Quería preguntarle por qué su hijo había hecho esto. No tuve ninguna respuesta", reveló con mucho dolor Antonella Gómez, la mamá de Bautista.

Ella y los dos hermanos del nene, de 6 y 11 año,s permanecen bajo tratamiento psicológico. Además, Antonella tiene un botón antipánico y custodia policial porque recibió amenazas. "Tres motos pararon frente a su vivienda y empezaron a acelerar para intimidarla", señaló Leiva sobre las presiones que recibe la mujer que vive a cinco cuadras de la casa de Román.

El joven de 18 años tiene antecedentes. "Prendió fuego una casa por un problema con una novia, tiene hurtos y un episodio por mano armada. No es algo común en General Villegas. Digamos que es un mal arriado", lo describió el abogado.

"Tenemos testigos que dicen que nunca dejó de acelerar, las pericias a la moto sin freno ni luces y robada. Sin embargo, la jueza de Garantías Anastasia Marquez lo liberó sin darle más tiempo a la fiscalía para recolectar más pruebas. Tampoco le hizo fijar domicilio. Parece una provocación o una burla", agregó.

La causa está caratulada como homicidio culposo y temen que no llegue a juicio y que se resuelva con una probation. En cambio, el abogado irá por el homicidio culposo por culpa temeraria. "Román es del barrio y sabía que en esa esquina juegan chicos. No quiso frenar, encaró y dijo con esa actitud: 'Corránse'. Demostró desprecio por la vida", dijo Leiva.

A un mes del hecho, La Trocha permanece conmocionada por la muerte de Bautista. Principalmente los miembros de Atlético Villegas. El club en el que el nene jugaba al fútbol ya organizó varias marchas para pedir justicia junto a Antonella. La próxima es este domingo.

El recuerdo del club: "Era feliz jugando a la pelota"

Atlético Villegas despidió a Bautista en redes con un conmovedor mensaje. "Bauti tenía 9 años. Era jugador de nuestras inferiores de fútbol. De esos chicos del Club que, quizás por conocer detalles de su vida, uno se enfocaba un poquito más en la tarea de contener, apoyar, integrar. Brindarle un lugar lleno de amor a través del deporte. La amistad y el compañerismo", indicó en un posteo la institución.

"A Bauti le gustaba jugar a la pelota. Ir al Predio o al Malbrán a entrenar con sus compañeros y compañeras. Escuchar las enseñanzas de los profes Joaquín, Fran y Juan Manuel. Armar la mochila, viajar, ponerse los botines y entrar en calor con los demás", siguió el mensaje.

Y contaron: "Bauti un sábado podía ganar. Como esta tarde en Piedritas cuando le tocó jugar con una categoría más grande que la suya. Y encima hizo un gol. Era feliz jugando a la pelota".

"Hoy estamos todos destrozados pero no vamos a dejar de pedir justicia por Bautista. Acompañamos a su familia, nos acompañamos entre nosotros y también a toda la ciudad. A Bauti nunca lo vamos a olvidar", cerraron.

