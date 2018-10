Condenado. El padrastro violador confesó los tremendos ataques sexuales contra su hijastra y recibió un duro castigo.

El juez de la Sala I de la Cámara Penal, Juan Carlos Caballero Vidal (h), condenó a 14 años y 6 meses de cárcel a un jornalero de 51 años, porque consideró probado que durante 3 años violó a su pequeña hijastra. La semana pasada, el ahora condenado (no identificado para preservar a la niña) había confesado en un juicio abreviado que sometió sexualmente a la jovencita desde que tenía 11 años y hasta que cumplió 14. En ese acuerdo, aceptaba 16 años de cárcel.



Todo se supo la mañana del 20 de abril de 2017 cuando la víctima fue enviada por su padrastro a una salita de primeros auxilios cerca de su casa en Pocito. El abusador quería sacarse la duda de un embarazo porque la niña le dijo que sentía movimientos. Entonces el sujeto le encargó decir que había tenido sexo con un compañero de escuela.



Pero la niña no supo mantener esa mentira y esa misma mañana su madre era informada de la grave situación por la que atravesaba su hija, el obrero fue denunciado en el Anivi y terminó preso.



La investigación que se abrió entonces terminó por revelar una compleja trama de violencia doméstica, con un marcado predominio del jefe de hogar. Tal era el sometimiento de todos en la casa, que hasta la propia madre de la niña pareció ensayar una suerte de defensa de su pareja. Así, la mujer mencionó que ya le parecía que algo así pasaba pues le atribuía a la niña vestirse con ropa corta y provocadora, pasar mucho tiempo con su padrastro y hasta hacer escenas de celos con su hermanita de 12 años.



Las pericias psicológicas demostraron en cambio que era tal el estado de sumisión y daño psicológico que presentaba la chica a causa de los abusos, que jamás hubiera protagonizado conductas como las que le atribuía su mamá.



El médico de la Policía también confirmó que ya no era virgen.



Aquella vez hasta se sospechó también que el jornalero había comenzado a manosear también a su hijastra de 12 años.

Otro violador acepta 15 años y 6 meses



Otro padrastro confesó que abusó desde muy niña a su hijastra hasta que finalmente pudo violarla (entonces tenía 15 años) y prolongó esos graves ultrajes hasta que la joven tuvo 18 años e incluso ya tenía novio.



Ayer, admitió su responsabilidad en esos graves delitos sexuales y, a cambio de una rebaja de pena, pactó un juicio abreviado con la fiscal Marcela Torres a través de su defensor Narciso Godoy. En ese acuerdo, también demostró su conformidad con recibir 15 años y 6 meses de cárcel. Ahora, el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h) debe decidir si acepta el acuerdo. Y si lo hace, resolver si aplica una pena igual o menor. Por ley, no puede agravar la condena.