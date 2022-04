"Faltan a la verdad, yo a la finca casi nunca voy... una vez al año (...) Con mi hermano nos juntamos la vez pasada, me dijo que andaba jodido y quedamos en que me iba a avisar para hacer la división en la finca, pero no me avisó nunca. Después me avisaron que se había muerto, yo pensé que le había dado un ataque", dijo ayer Eliseo Waldino "Pachico" Rodríguez (77), principal sospechoso de haber matado de un tiro en el rostro a su hermano Herman "Mito" Rodríguez (80) el lunes pasado en la finca familiar que los tenía enemistados en la calle Berutti, entre 13 y 14, en Pocito. Eliseo dijo ser agricultor de toda la vida y admitió no saber leer ni escribir. Y precisó que a la hora del homicidio, estaba con una familia en La Majadita, en 9 de Julio, donde lo llamó Juan Adrián Riveros (alias "Chileno", 33 años) por la tarde, para decirle que su hermano había "tenido un accidente".

Esa llamada y otro contacto telefónico entre "Pachico" y el "Chileno" a la hora en que ocurrió el crimen, alrededor de las 14, son para el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales Adrián Riveros y el ayudante fiscal Nicolás Schiattino, parte de las pruebas contra ambos. Las otras son un vecino que vio llegar a Eliseo hasta la casa de la víctima el último sábado y luego le prestó el teléfono a "Mito" para que le dijera a su sobrino que había ido Eliseo a verlo y lo citó en la finca para resolver los problemas con ese terreno el lunes a las 13,30 y que lo acompañara porque tenía miedo.

Uno sí otro no. Jorge Alberto Rodríguez, (izquierda) quedó libre. Juan Riveros (33), el obrero que trabaja con su papá (derecha) quedó preso.

La casera de esa propiedad que vio llegar al fallecido en su moto y "escuchó" luego una camioneta similar a la de Eliseo, las imágenes de las cámaras de seguridad que lo sitúan rumbo a 9 de Julio, pero luego del crimen. Y el secuestro de un revólver calibre 22 con 15 balas (una estaba en su camioneta) y una vaina servida, completan el cuadro de pruebas por las cuales Fiscalía pidió ayer 1 año de prisión preventiva y otro año de plazo para investigar a "Pachico" y al "Chileno" por homicidio agravado por el uso de un arma (por ahora no les imputan el robo de la moto de la víctima).

El fiscal Riveros pidió liberar al hijo de Eliseo, Jorge Alberto Rodríguez (50) porque consideró probado que al momento del homicidio había llevado a su mamá al médico.

Martín Zuleta, defensor de Rodríguez, se opuso al planteo fiscal. Pidió a la jueza Celia Maldonado considerar medidas alternativas a la prisión preventiva y, en todo caso, aplicar prisión domiciliaria. También anticipó que plantearía una nulidad por la "presión" que ejercieron sobre la esposa de Rodríguez para que aportara datos del revólver de su esposo. Y porque el imputado fue interrogado sin la asistencia de un abogado, para "sacarle" dónde tenía ese revólver, que ahora es peritado para saber si fue o no el arma homicida.

El defensor oficial Hugo Trigo y el ayudante Carlos Fleury también se opusieron a la preventiva de Riveros, porque los llamados "son elementos de convicción insuficientes". Y todo indica que ahora, igual que Zuleta, impugnarán la decisión de la jueza de mandar a ambos al Penal por 90 días.