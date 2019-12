Un importante operativo policial se desplegó ayer en Pocito para dar con un supuesto ladrón que presuntamente había sido baleado por el sereno de una finca, que fue quien llamó a la Policía para confesar que le había disparado y que posteriormente escuchó un quejido, por lo que creía que había dado en el blanco, dijeron fuentes policiales.



Los pesquisas escucharon la versión de Juan Chaparro (35) y luego lo detuvieron, por la portación ilegal del arma, un rifle aire comprimido adaptado de calibre 22, explicaron los voceros de la Fuerza.



Todo ocurrió durante la madrugada de ayer, cerca de la 1, en la Finca Las Lomas, ubicada sobre el costado Oeste de la calle Aberastain, entre 17 y 18, en la zona pocitana de Carpintería.



Según los investigadores, Chaparro dijo que escuchó ruidos extraños y que luego vio a dos sujetos intentando saquear unos transformadores de la propiedad. Que se acercó a ver, que estando a unos 30 metros de distancia les tiró con su rifle y que inmediatamente después escuchó que uno de ellos gritó "ay", por lo que creía que le había acertado a uno el disparo.



Una vez que avisó a la Policía, los efectivos comenzaron a buscar al ladrón por los alrededores de la finca. Los pesquisas suponían era que el sujeto podía haber caído malherido por la zona. El primer rastrillaje no arrojó resultados positivos, por lo que ya con la luz del día se pidió colaboración a otras brigadas. Así, se sumó a la misión personal del GERAS, Bomberos y hasta de la Montada, pero lo concreto es que después de recorrer más de 15 hectáreas (en el perímetro de la finca y en los campos de los alrededores), no encontraron nada, indicaron fuentes vinculadas a la investigación.



Entrada la tarde el rastrillaje se dejó de hacer, pero continúa la investigación, avisaron desde la Subcomisaría Castro. Los investigadores consultaron a las diferentes comisarías si habían denuncias recientes por personas desaparecidas. En una villa cercana faltaba un hombre, pero apareció y se descartó que haya tenido participación en el hecho.



"Si andaba con otro es difícil que lo haya dejado solo, abandonado. Es probable que haya gritado por el susto o que el tiro no le haya hecho mucho daño", dijo una alta fuente policial.