Pasó una semana desde que Lucio Dupuy murió, tras una golpiza que fuera propinada por su mamá, Magdalena Esposito Valenti (24) y su novia, Abigail Páez (27), quienes están detenidas en una cárcel de San Luis, acusadas del asesinato. El papá del nene de tan solo 5 años se volcó a su cuenta de Instagram para recordarlo con un emotivo video y desgarradoras palabras, que expresan, un poco, el dolor que siente por su pérdida.

Con un video en blanco y negro, Christian recordó a su hijo Lucio, en una escena que los mostraba juntos, riendo, y agregó dolorosas palabras: “Una semana que no estás y el cielo llora porque no debías irte”, escribió en la primera línea del posteo. “Tu risa me da fuerza al saber que disfrutamos cada momento”, añadió sobre los recuerdos que mantiene el nene y que ese material audiovisual lo ayudará a recordar. “Te amo, Lucio Abel Dupuy”, expresó.

Ayer mismo, compartió un video de corta duración, que muestra las velas blancas debajo de la lluvia, que se encendieron por la memoria del nene de 5 años y por un incesante pedido de Justicia, del que la sociedad entera se hizo eco: “Seguís ahí, ni la lluvia apaga tu brillo...”, escribió Christian en el posteo que acompaña al video.

“Llueve y siento que estás llorando, no lo hagas más hijo, eso déjamelo a mi”, añadió el papá del nene, dirigiendo esas palabras directamente hacia Lucio. “Vos corré, jugá, divertirte y dame fuerzas”, le indicó, como un deseo, y le pidió Christian, frente al largo camino que le tocará recorrer, camino hacia el juicio que, eventualmente, dentro de un tiempo, dictará la sentencia a las mujeres que, presuntamente, le quitaron la vida. “Te amo con todo lo que soy, Lucio Abel Dupuy”, finalizó el joven de La Pampa, que espera que pronto se haga justicia por el asesinato de su pequeño.

