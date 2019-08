Sin nada. La familia perdió casi todo en el incendio. Para ayudarlos, llamar al 2645882587. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Pocito, los del Cuartel de Rawson y policías de la Unidad Operativa La Rinconada.

Una humilde familia pocitana perdió casi todas sus cosas al incendiarse la vivienda que les prestan hace 16 años, durante la tarde de ayer. La Policía impulsó una investigación porque la hipótesis más firme es que las llamas fueron iniciadas intencionalmente por gente de la zona con la intención de quemar basura de una cuneta. Según los pesquisas, todo indica que perdieron el control del fuego y desataron un desastre, porque las llamas se extendieron por los cañaverales y llegaron hasta la casa de los Aguirre, destruyendo incluso hasta los $44.000 de un préstamo que habían sacado la semana pasada para pagar deudas.

Todo ocurrió cerca de las 16 de ayer, en una casa ubicada en el callejón Roger Ballet, unos 200 metros al Este de Ruta 40, en La Rinconada, Pocito. Allí vive Miguel Ángel Aguirre (42) junto a su esposa Alicia Robledo (40) y sus 5 hijos de 21 (epiléptica), 16, 15, 12 y 2 años. Al momento del siniestro en la casa estaban solamente los hijos, y todo fue desesperante porque podían advertir que las llamas se iban acercando cada vez más. "Yo estaba en una reunión para empezar a trabajar en una panadería cuando mi hija me mandó un audio diciendo que tenían miedo porque el fuego estaba cerca. Le dije que si hacía falta se fueran para la ruta, pero al ratito me mandó otro diciendo que las llamas estaban arriba de la casa", relató Robledo. "Yo trataba de llamarle a mi esposo que estaba trabajando en la finca, pero parece que no tenía crédito. Me fui rápido a la casa en la moto pero cuando llegué ya estaba todo quemado", continuó.

Su consuelo es que los chicos pudieron salir a tiempo y ninguno resultó herido. El drama es que ahora quedaron prácticamente en ruinas, porque perdieron de todo: las camas, los muebles, la ropa, frazadas, el juego de mesa, electrodomésticos y hasta los pañales del bebé y el dinero del préstamo, además de los daños en la estructura de adobe, palos y cañas. Con la ayuda de los vecinos lo único que pudieron salvar fue la heladera.

"No me quedó ni un pañal para el niño de 2 años. No sé quién habrá sido, pero es gente malaleche que hace daño, no se dan cuenta del perjuicio que pueden causar. Con lo que nos cuesta tener cada cosa, a mí en mi casa gracias al esfuerzo no me faltaba nada, pero ahora he perdido todo", cerró Robledo, muy enfadada.

La familia perdió casi todo al prenderse fuego su casa. Creen que fue iniciado por gente de la zona para quemar basura.