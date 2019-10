Daños. Las llamas consumieron mucha ropa, calzado, unas sillas viejas y la plata que venía ahorrando una empleada doméstica. La familia supone que fue intencional.

Una empleada doméstica vive un verdadero drama a causa de un dañino incendio que destruyó parte de la casa de Capital donde vive. Es que entre las cosas que se quemaron estaba el poco dinero que venía juntando con mucho esfuerzo, además de gran cantidad de ropa y calzado de sus dos hijos, dijeron desde su familia, donde ayer reinaba la tristeza pero también la impotencia, pues creen que alguien prendió fuego a propósito.



Todo ocurrió cerca de las 14 de ayer, en una vivienda ubicada en la calle Güemes al 1732 Norte, cerca del cruce con Corrientes, en Concepción, Capital.



Allí vive Berta Hernández (75) con sus hijos Oscar (48), Mirtha (46) y Silvia López (47) la principal damnificada porque era quien más le daba uso a la galería que había en el fondo de la vivienda, donde se iniciaron las llamas. "En esa parte no hay electricidad, tampoco velas y mi tía que fuma estaba comprando cuando empezó todo. No sabemos cómo han hecho pero para nosotros fue intencional", dijo Franco, uno de los tres nietos de Hernández que también viven en esa vivienda.



Gracias a la colaboración de los vecinos en primera instancia y luego de los bomberos, el siniestro pudo ser controlado y lograron evitar que se extendiera al resto de la casa.



Eso sí, nada pudieron hacer para evitar que el fuego destruyera lo que había en esa construcción, como alrededor de $5.000 que Silvia había ahorrado con su trabajo como empleada doméstica. Además, parte de la estructura se vino abajo y ahora ese sector quedó inhabitable, confirmaron las víctimas.



Personal de Bomberos trabajó en el lugar recolectando pruebas que ayuden a establecer cuál fue la causa que originó el incendio. La hipótesis de que no fue accidental era la principal que manejaban en la familia.