El juez Enrique Matar guiaba un VW Up cuando chocó la parte trasera de una camioneta. Según un testigo, cuando ocurrió hablaba por teléfono.





A diario, el juez de Faltas Enrique Gerónimo Mattar debe decidir si alguien paga una multa o hasta va preso por infringir las normas previstas para conducir un vehículo, como tener el seguro, el carnet de conducir, la tarjeta verde o azul, llevar puesto el cinturón, no hablar por teléfono, por mencionar las más frecuentes. Pero el magistrado parece ajustarse al popular refrán "en casa de herrero, cuchillo de palo", pues en lo que va del año protagonizó dos hechos que lo tuvieron como claro infractor: un accidente en marzo pasado, en el que la Policía descubrió su licencia de conducir vencida. Y ayer, cuando chocó desde atrás a otro vehículo al no respetar la distancia, al parecer, por otra meridiana infracción: hablar por teléfono mientras conducía, según refirió un testigo.

Juez Enrique Matar

El primer siniestro ocurrió el 21 de marzo pasado al mediodía, cuando el magistrado guiaba su VW Up y protagonizó un choque con un Renault Clio en el que viajaba una mujer con su nena de 2 años. No hubo heridos, pero Mattar pasó un bochorno por no tener su carnet al día.



El otro episodio ocurrió ayer cerca de las 11 en avenida Córdoba, metros al Este de Las Heras, cuando el juez conducía el mismo vehículo rumbo al Oeste, frente al Teatro del Bicentenario, en Capital. Y chocó contra la parte trasera de la camioneta VW Amarok guiada por Andrés Germán Vargas (32), informó la Policía.