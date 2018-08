Sabrina Traversaro, de 37 años de edad, denunció a efectivos de la Seccional 6ta y del Comando Radioeléctrico, acusándolos de detenerla a ella y a su hijo de 17 años "ilegalmente en un operativo violento", en Rawson.

Según dijo la mujer, cuando su hijo llegó a su casa del barrio La Estación junto a su novia, dos efectivos en moto se pararon a su lado. "Me dijeron que me iban a pedir antecedentes y yo les indiqué que no había problema. Y después me dijeron que me habían visto corriendo y no era así, yo había estado jugando al fútbol y volvía a mi casa", aseguró el joven.



Y el escándalo comenzó cuando el chico se negó a subir al patrullero. "Yo no había hecho nada. Me agarraron del cuello y me entraron a dar golpes", dijo el chico. Según su madre, ella también la ligó cuando quiso intervenir. "A mi hijo lo golpeaban en la cabeza y en la espalda. Cuando yo lo agarré me empezaron a pegar en las costillas y me tiraron contra el patrullero. Nada tendría que haber pasado, él no hizo nada", sostuvo la mujer. Y agregó que cuando finalmente los trasladaran a la seccional 6ta el calvario continuó: "Cuando lo bajaron, lo tiraron al piso entre varios y le dieron una patada en la cara y lo arrastraron hasta un calabozo".