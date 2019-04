Atrapado y sin vida. El mendocino que volcó en Sarmiento quedó adentro del Toyota Corolla y murió. Otros conductores fueron a auxiliarlo, pero ya era tarde. Dolor por la muerte en Pocito.

La parte Sur de la provincia ayer fue escenario de dos tragedias viales, con unas 4 horas de diferencia. La primera fue en Pocito, donde murió un ciclista, atropellado por el conductor de una camioneta. Luego, en Sarmiento, la víctima fue un mendocino que volcó al perder el control de su auto.



EN POCITO



Víctor Nahuel Chávez (31) no tuvo escapatoria luego de que el chofer de una camioneta embistiera la bicicleta en la que se dirigía a su trabajo en una fábrica. La víctima, que era papá de dos niños, llegó al hospital con vida, pero después de 4 horas de agonía no aguantó más, dijeron fuentes policiales.

El fallecido, Víctor Nahuel Chávez, padre de dos chicos.



Ocurrió alrededor de las 6.30 de ayer. Media hora antes y como lo hacía todos los días, Chávez había partido de su casa en el Quinto Cuartel, Pocito, rumbo a la fábrica textil "Vicunha" (en Ruta 40 entre 7 y 8), donde trabajaba como operario de máquinas. Pese a lo tedioso de ir a trabajar, el hombre estaba entusiasmado: el próximo lunes era su cumpleaños y pensaba pasarlo en familia, junto a su pareja Yamila Caparrós (26) y sus hijos de 8 y 5 años, informó su familia.



Pero lamentablemente su vida terminó de manera trágica. Fue cuando pedaleaba por Ruta 40 de Sur a Norte, entre las calles 9 y 10. Según fuentes policiales, Franco Galdeano (19), a bordo de una Toyota Hilux, lo embistió desde atrás y lo dejó muy malherido.



Chávez sufrió la fractura de una de sus piernas y un fuerte golpe en su cabeza que lo dejó inconsciente, además de otras lesiones. Fue trasladado al Hospital Rawson con identidad desconocida, pues no llevaba documentos consigo.



Yamila Caparrós estaba con sus hijos en casa, cuando a eso de las 9 escuchó la noticia por la radio. "Pensé en él, pero no creía. Después le llamé a mi cuñado (trabaja en la misma fábrica) y me dijo que no había llegado a trabajar hasta que escuché el nombre de él y no lo podía creer", dijo con la voz entrecortada. Y todo fue peor cuando cerca de las 11 le avisaron que los médicos no habían podido hacer más nada.



Para su familia se viene una dura etapa: Víctor era el único sostén de la casa que alquilaban, pues su mujer quedó desempleada el pasado 30 de septiembre debido al tiempo que le llevó recuperarse de un accidente vial.



"No sé qué voy a hacer ahora, no sé cómo le voy a contar a los niños", dijo llorando la mujer. "Se nos fue la alegría de la familia. Siempre llegaba y nos cambiaba el humor a todos... ya no va a ser lo mismo", agregó Cecilia Chávez (39), una de las hermanas.



Galdeano quedó detenido en la seccional 7ma, acusado de homicidio culposo.

La pareja y una hermana de la víctima no aguantaron las lágrimas al contar cómo era él.

EN SARMIENTO



Cuatro horas después del siniestro anterior, alrededor de las 10.30, Jorge Andrés Martínez (39) falleció luego de volcar en su auto Toyota Corolla en el que pretendía regresar a su casa en Guaymallén, Mendoza. Fue cuando viajaba por Ruta 40 hacia el Sur, unos 10 kilómetros antes de llegar al control policial de San Carlos.



En la Policía trataban de establecer si fue una falla humana o mecánica lo que lo llevó a perder el control del vehículo. Una de las hipótesis es que conducía a alta velocidad.



Lo concreto es que después de los tumbos, el Corolla quedó a un costado de la ruta, ruedas para arriba. Martínez quedó aprisionado entre los hierros (tenía puesto el cinturón de seguridad) y murió en el lugar a causa de las graves lesiones. La víctima trabajaba como laboratorista.



En el lugar trabajaron policías de la seccional 8va, desde donde se dio intervención a Criminalística para echar claridad a la causa que originó la tragedia.