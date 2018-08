Saqueo. Los ladrones casi desmantelaron el galpón del complejo de deportes extremos después de entrar a robar dos veces en una semana. En la segunda ocasión se llevaron todo el equipo que se utiliza para practicar tirolesa, desde poleas hasta los radios de comunicación, según la víctima.

En una misma semana, el complejo de deportes extremos "Parque del Sol" fue blanco de ladrones en dos oportunidades. Según el propietario del lugar, Luis Tanoni, los elementos robados están valuados en unos 180.000 pesos.



El predio, situado sobre el kilómetro 13 de la Ruta 60, frente a Cerámica San José, en Rivadavia, cuenta con una gran extensión donde los deportistas pueden practicar tirolesa, rapel y trekking. Y tiene también un galpón donde los propietarios guardan diferentes materiales. Fue ese el lugar atacado por los malvivientes en ambas ocasiones.



Según el damnificado, el primer saqueo ocurrió en la madrugada del pasado 14 de julio. Malvivientes desactivaron la alarma y, sin forzar ningún acceso (lo que le pareció extraño), accedieron a ese sitio cerrado del complejo y revolvieron todo. Esa vez robaron elementos de cocina (anafe, horno eléctrico, pava eléctrica, entre otros aparatos) y varias herramientas: soldadora, taladro, amoladora y sierra circular, indicó Tanoni.



Pero no terminaban de lamentarse cuando nuevamente fueron víctimas de otro robo. Siete días después, el último 21 de julio, también de madrugada, rompieron dos puertas de ingreso y después de revisar todo se alzaron con una máquina hormigonera, una bomba de agua y costosos elementos utilizados para practicar tirolesa: 6 arneses, 6 mosquetones (se usan para unir la cinta del arnés con la polea del cable de acero), 6 poleas y 4 radios de comunicación Motorola para hacer contacto entre el punto de salida y el de llegada, dijo Tanoni.



"La verdad es que con estos robos ya no te quedan ganas ni de ir para allá", precisó Tanoni.



Las denuncias de ambos saqueos quedaron radicadas en la Seccional 30ma, desde donde se inició una investigación para dar con los delincuentes. Los investigadores tratan de determinar si son los mismos o no los que robaron en ambas ocasiones.