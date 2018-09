En Caucete, Mario Méndez (abajo), se accidentó en su moto y murió en el acto.





En un lapso de unas 8 horas, dos personas murieron ayer en distintos siniestros viales ocurridos en Caucete y Rivadavia. Sumado al anciano que atropellaron en la noche del sábado en Capital, fueron al menos tres las víctimas fatales que se cobró el fin de semana en la provincia.





>En Caucete



Un changarín de 29 años, identificado como Mario Alberto Méndez, perdió el control de su moto, se estrelló contra una farola de la rotonda Este de Caucete, en la caída golpeó fuertemente su cabeza contra un cordón y no tuvo escapatoria, dijeron fuentes policiales. Todo pasó minutos después de las 5, cuando Méndez circulaba en su moto Appia 150cc de Este a Oeste por Avenida de Los Ríos. Al parecer, al llegar a la rotonda no frenó y su suerte quedó echada para siempre.



Los pesquisas sospechaban de un combo fatal: alta velocidad, alcohol en sangre y el hecho de que no llevaba casco. Las heridas más graves las sufrió en su cabeza y perdió la vida en el acto, precisaron los voceros.



Según los familiares, el changarín estuvo en un cumpleaños en el barrio San Juan III y volvía a su casa del barrio Nikizanga cuando en el camino encontró la muerte. Incluso esos mismos familiares no descartaban que Méndez haya estado bebiendo alcohol en grandes cantidades, indicaron.



Méndez era el segundo de 8 hermanos y tenía un hijo de 6 años. "Era un gran laburante. Es un golpe muy duro para la familia", dijo su padre.



>En Rivadavia

En Rivadavia, Carlos Atencio iba en bicicleta, lo chocó un auto y no sobrevivió.





Posteriormente un ciclista de 74 años fue embestido desde atrás por un auto y murió en el lugar. Ocurrió en Rivadavia, a eso de las 13, sobre calle Rastreador Calívar, unos 300 metros al Norte de Libertador, en inmediaciones del ingreso al barrio UDAP II. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Atencio, dijeron fuentes policiales.



Según los investigadores, Atencio circulaba en su bicicleta por Rastreador Calívar de Norte a Sur. Y en la misma dirección lo hacía el conductor de un Renault 9 (la Policía no quiso revelar su identidad), quien al parecer no pudo hacer ninguna maniobra para evitar el impacto y lo chocó desde atrás. El anciano sufrió graves lesiones que decretaron su fin.



La Policía trataba ayer de establecer si fue el ciclista el que se atravesó en el camino del automovilista, quien quedó detenido acusado de homicidio culposo.