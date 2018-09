Cansado. El propietario del local de venta y reparación de celulares dijo que está cansado de la inseguridad. Lo atacaron 3 veces a 14 días de abrir.

A tan sólo 14 días de abrir, un local de venta y reparación de celulares de Chimbas ya fue blanco de ladrones en tres oportunidades. La última fue ayer, a eso de las 12,15. Según la versión del dueño del negocio, ubicado en calle Mancini, metros al Norte de Benavídez, en el ingreso al barrio Los Pinos, un sujeto a cara descubierta entró y amenazó a una empleada, que en ese momento estaba sola. La cosa se puso aún más dramática cuando el delincuente juntó la puerta de ingreso, quedando así a solas con la empleada, y sacó un hierro para amedrentarla.



Pero por suerte en ese preciso momento llegó el dueño del local, que había salido a hacer unos trámites. Y al escuchar los desesperados gritos de la empleada pidiendo ayuda, tuvo una reacción un tanto peligrosa, pero que finalmente le resultó bien: cerró la puerta con llave y llamó a la Policía. "Esta vez no se me iba a escapar. Ya estoy cansado de estas cosas", dijo ayer el hombre (pidió reserva de su identidad) a este diario. Efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y detuvieron al malviviente, que por fortuna no golpeó a la empleada cuando estuvieron encerrados, indicó el dueño, quien además dijo estar seguro de que ese sujeto es el mismo que el pasado martes 18 asaltó el local, robó $3.000 y huyó en un colectivo de la línea 70 que justo pasaba por el lugar. Esa vez era el propio propietario el que estaba atendiendo. "Me empujó, me caí y sacó la plata de la caja", había dicho aquella vez.



Una semana antes de ese episodio (el segundo día que el local estaba abierto), una mujer sustrajo las 10 fundas de celulares que había sobre el mostrador, pero el dueño se dio cuenta, la persiguió y recuperó todo.