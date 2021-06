No importó que fuera pleno centro. No importó que, a priori, sea el lugar con mayor presencia de policías. No importó que, precisamente por ser un lugar de gran concentración de público, esa vigilancia se multiplicara con decenas de cámaras de seguridad, de particulares y las que están a disposición de los uniformados. Nada amedrentó a esos dos delincuentes que la noche del lunes se metieron a un céntrico local de salud y en instantes se apoderaron de unos 13.000 pesos y cinco celulares de las personas que estaban en el lugar.

Según fuentes policiales, todo pasó alrededor de las 20 en "Oeste Salud", un centro de atención integral que abrió sus puertas a fines de 2019.

La versión policial es que a esa hora, estaba una encargada y otras cuatro personas que esperaban ser atendidas, cuando ingresaron dos delincuentes con al menos un arma y con sus rostros cubiertos con barbijos.

La presencia de un arma y las amenazantes exigencias de los delincuentes, provocaron que ninguno de los presentes se resistiera. Y enseguida todos obedecieron entregando sus pertenencias: la encargada entregó su celular y también fue despojada de unos 3.000 pesos. Los demás también entregaron sus teléfonos y, en total, también perdieron unos 10.000 pesos, indicaron voceros policiales.

Con la denuncia del hecho, policías de Robos y Hurtos y de la seccional 2da. comenzaron a recabar los testimonios de las víctimas en busca de datos y pistas que les permitan identificar a los ladrones. También buscaban en los registros de cámaras de seguridad, convencidos de que los delincuentes podrían haber dejado un rastro del vehículo en que se movilizaban, cómo llegaron y cómo huyeron.