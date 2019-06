La puerta de la vivienda de Albardón por la que entraron los ladrones.

Una familia de Albardón vive momentos de bronca y temor. Anoche, ladrones entraron a su casa por la puerta trasera y los dejaron prácticamente sin nada: se llevaron desde joyas hasta la computadora de la familia en la que dueña de casa guardaba fotos de su hermano fallecido.

Según contó la víctima, que vive sobre calle Lozano y Uspallata, todo sucedió en la noche del domingo, entre las 20 y las 22.

“Me han robado joyas de oro y plata que tenía en una caja. También se han llevado todas las carteras, como 10 cuchillos grandes y hasta un par de zapatillas usadas y unas botas que tenía para vender. Nos han revisado todo, todavía estoy viendo que más me falta porque mi pieza es un desastre”, contó Valeria Baca.

Y remarcó que “lo que más me duele es que me robaron una notebook en la que tenía fotos de mi hermano que falleció y cantidad de recuerdos que no los tengo en otro lado”.

A la vez, confió: “Parece que no se llevaron más porque han escuchado que mi marido llegaba y se escaparon. Sinceramente nunca viví esto, he quedado traumada. Tengo mucho miedo de que vuelvan a entrar, así que hoy no quiero salir de casa”.