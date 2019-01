El ladrón entró por una puerta lateral y sin calzado para no hacer ruido a una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Eran cerca de las 6 de la mañana de este domingo y la familia todavía descansaba. La habitación de Morena, de 7 años, fue lo primero que encontró en su camino. Robó lo que pudo, incluida una tablet que le habían traído los Reyes, pero no se conformó. Le tapó la boca para que no gritara mientras trataba de violarla y, como ella lo reconoció, la apuñaló once veces.

El pedido de auxilio de la víctima despertó a los padres justo cuando el delincuente escapaba del lugar. "Fue un solo grito el de mi hija y no me lo puedo sacar de la cabeza", contó esta mañana en TN Flavia, su mamá. La menor fue trasladada al Hospital Mi Pueblo con heridas en la espalda, en el pecho y en los brazos. Tuvo un paro cardíaco, fue intervenida quirúrgicamente y ahora se encuentra estable pero su estado es delicado. "Si ella no gritaba la encontraba muerta en su cama", se lamentó.

El agresor resultó ser un vecino de la familia de 21 años que fue detenido por la policía unas horas después. Su mamá entregó los elementos robados, la ropa ensangrentada y el cuchillo que usó para lastimar a la nena. La madre de Morena pudo verlo unos segundos apenas cuando se lo llevaban en el patrullero y lo increpó: "Le pregunté por qué le hizo eso a mi hija y me sonrió", sostuvo indignada.

El detenido quedó imputado en una causa por tentativa de homicidio tras ilícito. "Es un vecino del barrio, problemático, al que todos conocen", dijeron fuentes policiales. En su perfil de Facebook, solía subir fotos incitando a quemar patrulleros y matar policías.