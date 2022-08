El fiscal de Roberto Mallea y la ayudante fiscal Andrea Insegna, pidieron ayer al juez Matías Parrón que condene a 6 años a la portera Paola Tejada (36) por exhibirse obscenamente y corromper sexualmente a un chico el año pasado, cuando tenía 15 años. Aquel fue un caso escandaloso, porque se viralizaron una foto y un video en el que la mujer, en la casa de una escuela de Caucete donde vivía, invitaba al menor a sacarle un cigarrillo de entre sus senos (cubiertos por ropa interior); en otra imagen se la veía 'montada' sobre el menor. Tras la denuncia, también cayó preso un amigo de la portera, Sebastián Osvaldo Tapia (33), porque hizo las fotos, los videos y los distribuyó. Lo admitió luego en un juicio abreviado y recibió a 3 años en suspenso por el delito de producción de representaciones sexuales con menores de 18 años.

Reinaldo Bedini, defensor de Tejada, pidió la absolución. Es que, en su opinión, no se configuró ninguno de los delitos atribuidos a su clienta, además de remarcar que no se respetó la libertad de decisión del chico, y que no presentaba indicadores de abuso.